“No hay corrupción ni amiguismos”: IPCC defiende la transparencia en sus convocatorias públicas

Cartagena

El Instituto de Patrimonio y Cultura –IPCC-, rechazó los cuestionamientos públicos que algunas personas, incluyendo a un concejal de Cartagena, en contra de la entidad y de la directora de la entidad, Lucy Espinosa Díaz. El Instituto defiende la permanente transparencia y pertinencia de las convocatorias de estímulos para el fortalecimiento del sector cultural en la Heroica.

Con relación a la convocatoria para el fortalecimiento del sector fílmico y audiovisual de Cartagena Comisión Fílmica – FICCI-, que por primera vez se realiza en la ciudad, el ente descentralizado ratificó que se están tomando acciones correctivas ante el presunto desconocimiento, por parte de una de las participantes, a una prohibición expresamente consignada en las bases de la referida convocatoria.

En este caso, ni en ningún otro, se puede argumentar “corrupción” o “amiguismo” en la asignación del estímulo, debido a que el mismo proceso contempla sus propios mecanismos de validación, controles y enmiendas, como efectivamente se han implementado desde el mismo momento en que se conoció la situación , mediante denuncia de un ciudadano y posterior pronunciamiento del Consejo de Área de Cinematografía; y no como el resultado de un supuesto ejercicio de control político.

Las bases de las convocatorias de estímulos están definidas desde hace varios años, contemplando prohibiciones, y por ello se tomó la decisión de revocar parcialmente la Resolución No. 75, retirando la condición de ganadora del estímulo, el cual no le fue entregado a la participante. La ciudadana está en su derecho de no estar de acuerdo con tal procedimiento, por lo que le asiste su derecho como ciudadana de acudir a las instancias legales que considere.

Todas las convocatorias de esta naturaleza que lideran entidades nacionales, departamentales y municipales contemplan las opciones de enmiendas y ajustes; precisamente por reconocer que los procesos administrativos y las personas que actúan en estos no son infalibles, dejando la opción de correctivos ajustados a la Ley, como ha procedido en el referido caso. Tales correctivos se han realizado recientemente, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, la Gobernación del Magdalena, y en el municipio de Dos Quebradas, Risaralda, entre otros.

“En la actual administración, liderada por el alcalde mayor Dumek Turbay Paz, no solamente se han incrementado las inversiones en las convocatorias y estímulos a los diferentes sectores del arte y la cultura en la ciudad, sino que también se han implementado mayores mecanismos de inclusión, transparencia y democratización, como las consultas y diálogos permanentes con los consejos de áreas y con el sistema distrital de cultura, construyendo colectivamente con ellos y con la comunidad los términos de referencia para los diferentes procesos”, aseguró el IPCC.

Además, se creó por primera vez una “caja digital” para la recepción de observaciones y recomendaciones en el desarrollo de las convocatorias, generando mayor confianza ciudadana en la institucionalidad.

El IPCC afirmó que rechaza enérgicamente las imprecisiones, especulaciones y motivaciones políticas que han rodeado las recientes denuncias en las que inclusive se han hecho desmedidos señalamientos y ataques personales en contra de la directora Lucy Espinosa Díaz, quién no ha intervenido en este proceso, por encontrarse en su legítimo período de vacaciones.

La entidad confía en que las sospechas o evidencias sobre supuestos actos de corrupción sean denunciadas ante los correspondientes organismos de control, y no incurrir en una injustificada lapidación ética y moral de las personas, como públicamente lo han hecho algunos.

Adicionalmente a estas aclaraciones, que reafirman ante la comunidad los principios de pulcritud, eficiencia y transparencia en cumplimiento de su gestión institucional, el IPCC estudia con su equipo jurídico acciones legales contra personas indeterminadas que, mediante publicaciones anónimas y en portales de redes sociales, pero en plataformas digitales conocidas, han incurrido en injurias y calumnias contra la directora del Instituto.