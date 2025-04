En el municipio de Pijao, Quindío denuncian falta de continuidad en el transporte escolar

Armenia

La complejidad se presenta porque el transporte escolar no se estaría prestando los cinco días de la semana lo que afecta la dinámica académica de los estudiantes.

La presidenta de la subdirectiva del sindicato de educadores del municipio, Ana Victoria Díaz se mostró muy preocupada por la situación ya que, aunque está dentro del plan de gobierno no se cumple con el servicio porque solo está habilitado tres días a la semana y en las comisiones de evaluación han podido conocer que muchos de los niños con dificultades académicas son justamente los afectados por el transporte escolar.

“Aunque está tanto en el programa de gobierno como en el plan de desarrollo no se cumple, porque actualmente los niños están teniendo únicamente 3 días a la semana de transporte martes, miércoles y jueves y lunes y viernes no tienen transporte. Esto tiene muchas implicaciones. Los niños que los lunes tienen algunas asignaturas que solamente se pueden dentro del horario están solamente los lunes porque su intensidad es de una o dos horas o los viernes por la misma razón. Entonces, digamos, si tecnología se vio el lunes, que son 2 horas y no se ve en ningún otro día de la semana, los niños de transporte escolar pues nunca van a tecnología”, explicó.

“Entonces, en las comisiones de evaluación vemos como un factor común que muchos de los niños que poseen en este momento dificultades académicas son justamente los de transporte escolar y no todos están a la misma distancia, digamos, hay niños que viven en veredas más lejanas y hay otros niños que, aunque viven en la parte cercana a la parte urbana, de todas maneras, no alcanzan a llegar a pie, se tienen que desplazar en transporte”, sostuvo.

Añadió: “Dos hermanitos que viven acá en La Mina, le puedo dar el ejemplo, ellos les cobran el transporte público les cobra 3000 pesos, son dos hermanos son 6000 de para allá, 6000 de para acá, por 5 días son 12 000 a la semana, por 4 semanas son 240 000 pesos. Entonces, pues de esa manera la familia tiene que tomar decisiones o pago el transporte o comemos o muchas veces tienen que renunciar a sus trabajos porque se tienen que desplazar hacia otros municipios cordilleranos donde sí garantizan el transporte y tienen el transporte de lunes a viernes”.

Contó que el municipio de Pijao cuenta con cuatro instituciones educativas que son dos urbanos y dos rurales para un total de 120 niños que hacen parte del beneficio de transporte escolar.

Alcalde de Pijao

Al respecto el alcalde del municipio de Pijao, John Jairo Restrepo informó que dispusieron de 160 millones de pesos para el transporte escolar con el fin de brindar cuatro días a la semana, sin embargo, aclaró que la gobernación es quien transfiere los recursos para completar con lo que cuentan y así garantizar el servicio para todo el año.

Señaló que el tema tiene que ver con que la gobernación realiza el proceso diferente al año pasado puesto que están tramitando a través de un proyecto por regalías lo que ha generado los retrasos para que la cobertura sea mayor.

“El municipio Pijao, dispusimos de 160 millones de pesos todo lo que teníamos en educación para transporte escolar. Eso nos da inicialmente para que pudiéramos brindar 4 días a la semana el tema del transporte escolar. Pero ¿qué pasa? que la gobernación, tal como pasó el año pasado, es la que nos transfiere recursos para poder completar digámoslo así, el tema de del transporte escolar para todo el año. Este año, diferente a lo que pasó el año pasado, la gobernación está tramitando el tema de transporte escolar a través de un proyecto por regalías”, mencionó.

“Lo que ha dificultado, lo que ha atrasado un poco, que nosotros podamos junto con los recursos que ellos nos dan poder abordar todos los días que veníamos brindando de transporte escolar”, afirmó.

Señaló: “Nosotros somos el único municipio que tiene posada estudiantil en Armenia. Nosotros le brindamos estadía y alimentación a 35 estudiantes del municipio que están cursando universidades y carreras tecnológicas, técnicas en el Sena y en las diferentes universidades. Entonces, lo que dispone que el presupuesto también de educación se nos vaya alrededor de 60 millones de pesos para ese programa o para ese proyecto”.

Puntualizó: “Entonces, bajo estas circunstancias nosotros optamos por dar tres días a la semana el tema del transporte escolar de aquí a mitad de año, de aquí hasta que salgan a vacaciones Y aspirando que cuando la gobernación gire los demás recursos que está tramitando a través de las regalías, pues ya poder brindar o subirle un día más al transporte escolar en el municipio de Pijao”.