Estudiantes caminan 2 horas para ir a clases, falta transporte escolar, Calarcá, Quindío

Armenia

No hay derecho, 60 estudiantes de una escuela rural en el Quindío tienen que caminar más de 2 horas para llegar al colegio porque aún no han contratado el transporte escolar

Estamos hablando de la escuela San Rafael sede del corregimiento de Quebrada Negra en Calarcá, donde padres de familia, estudiantes y docentes protestaron en las últimas horas porque siguen sin el servicio de transporte escolar

Marlen Yulieth Ordoñez una de las madres de familia en diálogo con Caracol Radio Armenia denunció “tenemos estudiantes que caminan de dos a dos horas y media todos los días y de ahí regreso hacia la institución, ya vamos por mitad de año y no hemos tenido el primer transporte para nadie es un secreto que estos días ha estado lloviendo mucho. Hemos tenido, pues que presenciar muchos estudiantes es que llegan a la institución un poco tarde aparte de eso, pues mojados y aun así les tocan asistir a sus clases normal y pues en horas de la tarde en retornar a sus viviendas.

Y agregó “La semana pasada estuvimos con el señor Alcalde en una reunión debido a que el día anterior días anteriores habíamos hecho, pues un paro en la vía principal de la bella, pues llegaron con promesas de que el señor Alcalde mismo iba a asistirnos a esta reunión y justo pues el día del paro, pero pues no se pudo entonces nos dio una fecha estuvimos en una reunión con él y pues la respuesta de él es que si había gestionado absolutamente todo que los recursos no estaban que la anterior alcalde no nos había dejado todos los recursos y pues que por ende a él le había tocado básicamente empezar de cero la licitación se ha caído más de una vez han habido, pues ciertos inconvenientes debido a que la plataforma ha rechazado, pues como los documentos, aparte de eso tenemos entendido que por parte de del Alto Mando también llega un nuevo requerimiento.

Sin transporte escolar 4 meses

Es algo delicado debido a que no solamente es la distancia es la soledad, son los caminos que tienen que recorrer muchos de los muchachos y pues para lo cual queremos pues nosotros hacernos sentir ustedes conocieron del tema de la Institución Educativa San Rafael también en la parte de la línea somos la misma institución solo que se debe quebrada negra, pero hacemos parte de esta misma institución para ellos, gracias a Dios hubo una solución, básicamente inmediata debido a la alta accidentabilidad que se presenta en esta zona porque pues la escuela queda exactamente en la vía de la línea.

Nosotros también presentamos muchos peligros tenemos vías, que son muy feas, están llenas de huecos, hay otras que son todas destapadas y pues la distancia es un tema que bastante preocupante para nosotros como padres queremos tocar las puertas que sean necesarias para que por favor nos colaboren para que por favor nos presten atención porque es que estamos luchando por los derechos de nuestros estudiantes, es un derecho la educación, es un derecho el transporte, es un derecho la seguridad de nuestros estudiantes

Cuántos estudiantes afectados

Más de 60 estudiantes que necesitan el transporte escolar entonces de antemano agradecerles a ustedes por la atención por el espacio y pues esperamos poder con esto tocar las puertas que se necesitan y pues por ende que sean abiertas y seamos escuchados como institución.

Respuesta desde la alcaldía de Calarcá

Desde la alcaldía de Calarcá escucharon las peticiones de padres de familia, docentes y rectores, pero explicaron que, por temas de tiempos de cumplimiento a la Ley, el contrato saldrá adjudicado el 11 de junio y comenzará ejecución el 12 de junio, sin embargo, están sometidos a que los oferentes se presenten bien para que no se declare nuevamente desierto.

y agrega el comunicado de la alcaldía “Debe quedar claridad que no depende ni ha dependido de la administración municipal, ni ha sido por falta de voluntad política, la alcaldía ha cumplido a cabalidad con los tiempos especificados en la Ley.