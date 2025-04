Emvarias ha recogido 1.400 metros cúbicos de escombros y muebles arrojados a quebradas en 2025

Medellín

Basura, colchones, madera y escombros siguen siendo protagonistas silenciosos de las emergencias que ha dejado la ola invernal en Medellín. En lo que va corrido del año, Emvarias ha recogido cerca de 1.400 metros cúbicos de estos elementos que fueron botados de manera irresponsable en las quebradas de la ciudad.

Este panorama, sumado a alcantarillas obstruidas, se repite en diferentes puntos críticos de la ciudad, donde las lluvias intensas han generado inundaciones, emergencias estructurales y desbordamientos. Las autoridades insisten en no arrojar residuos a los afluentes, pues esto contribuye directamente a que se desborden y pone en riesgo la vida de cientos de familias, como sucedió en los últimos días en los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado.

Además de las quebradas, las alcantarillas obstruidas por basura en las calles también se han convertido en un factor de riesgo durante esta temporada de lluvias. Cuando los desechos como botellas, empaques, bolsas o restos de comida terminan en las vías, bloquean el sistema de evacuación del agua y provocan encharcamientos e inundaciones. Las autoridades reiteran el llamado a no arrojar residuos en el espacio público y a hacer una correcta separación desde casa.

“Las quebradas no son botaderos de basura, no pueden ser los depósitos de los muebles viejos, ni de bicicletas, o de sanitarios o de los colchones que ya no se usan. Es increíble ver, cada que hay una inundación, todo lo que encontramos en las quebradas. Inclusive, cómo en temporada seca logramos hacer una limpieza muy grande y que, si no se hubiera hecho, la situación sería mucho más compleja”, dijo el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Para prevenir más emergencias, Emvarias mantiene activo su servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos de construcción, reparación o demolición, así como objetos voluminosos como closets, camas y enseres, que por ninguna razón deben terminar en ríos ni quebradas.

Los ciudadanos en Medellín pueden solicitar el servicio a través de la Línea Amiga del Aseo: (604) 4445636 y a través del WhatsApp 304 4037188. Solo deben indicar el tipo de residuo, sus medidas aproximadas y el lugar de recolección. El valor del servicio se puede pagar fácilmente a través de la factura de servicios públicos de EPM.

Usar los canales adecuados no solo evita sanciones, sino que también puede marcar la diferencia entre una ciudad preparada y una ciudad en emergencia como se vivió durante la mañana de este martes.