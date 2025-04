Estos son los casos excepcionales en los que pueden despedir a una embarazada

El Código Sustantivo del Trabajo posee un título especial para desglosar las razones por las que no se puede despedir a un trabajador. Particularmente, el artículo 239 explica que las mujeres en estado de embarazo o en periodo de lactancia no podrá ser sacadas de su empleo por esta causa.

De hecho, si son despedidas, se exige que una serie de procesos para que sea legal y cumpla con la Ley colombiana. Y, asimismo, hay unas causales y un proceso para dar de baja del trabajo a una mujer en esta condición.

En este artículo, le explicamos qué razones son válidas para dar fin a un contrato laboral de una mujer y cómo es el proceso de despido para que sea válido.

¿Qué dice el Código de Trabajo sobre la mujer embarazada en Colombia?

Esta norma, que rige el trabajo en el país, explica que en términos generales no se puede despedir a una mujer embarazada. Además, su cónyuge, pareja o compañero permanente cuenta con un fuero de permanencia en su empleo durante 18 semanas posteriores al nacimiento del bebé.

Sin embargo, a pesar de ello, sí es posible que haya un despido con justa causa, pues, de acuerdo con esta disposición judicial, “para poder despedir a una trabajadora durante el período de embarazo o a las dieciocho (18) semanas posteriores al parto, el empleador necesita la autorización del Inspector del Trabajo, o del Alcalde Municipal en los lugares en donde no existiere aquel funcionario".

¿Cuándo se puede despedir a una mujer embarazada?

Una mujer embarazada puede ser despedida en los casos de bajo rendimiento, actos de violencia, daño material a la empresa, hechos delictivos, y también:

Violación grave a las obligaciones y prohibiciones del manual de la compañía.

Detención o arresto correccional.

Revelación de secretos comerciales o técnicos.

Incidencia en las fallas laborales.

No obstante, el despido de una trabajadora embarazada debe hacer con previa autorización e investigación del Ministerio del Trabajo y, para evitar llegar a esto, el empleador debe informar a la empleada sus falencias. Este mismo proceso aplica para el cónyuge, compañero de vida o pareja permanente.

Lo que debe hacer el Inspector de Trabajo para que sea válido el despido, tiene que emitir una carta donde explique los hechos que llevaron a la terminación de contrato y, “el soporte de pago a la seguridad social de los 3 meses antes de presentada la solicitud”.

¿Cuánto te tienen que pagar si te despiden embarazada?

A las mujeres embarazadas, se les paga una indemnización especial por la condición médica o de salud en la que se encuentran. Esto está especificado por el Código Sustantivo del trabajo de la siguiente manera:

"Las trabajadoras, que sean despedidas sin autorización de las autoridades competentes, tendrán derecho al pago adicional de una indemnización igual a sesenta (60) días de trabajo, fuera de las indemnizaciones y prestaciones a que hubiere lugar de acuerdo con su contrato de trabajo".

En Colombia, el despido por causa justificado no tiene indemnización, más allá de pago por vacaciones no tomadas, primas o cesantías y aportes a pensión. Y, en este caso particular, se le pagaría por adelantado el valor del salario mensual por dos meses.