Estudio revela efectos en embarazadas que contraigan viruela del mono: ¿afecta al feto?

La viruela del mono no es un virus novedoso o desconocido para la ciencia, pues, según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, se tiene evidencia de la presencia de este desde 1970 en la República Democrática del Congo. Actualmente, tal como lo explica esta fuente, hay más de 99 mil casos en el mundo a corte de principios del 2024.

De igual forma, epidemiólogos de Estados Unidos han evidenciado que, a corte del 2022, había menos de 100 casos en Colombia. Los países fuera del continente africano que más se han visto impactados por este virus son Estados Unidos, España, Alemania, Reino Unido y Francia.

¿Qué pasa si está embarazada y le da viruela del mono?

Las mujeres embarazadas tienen una mayor probabilidad de presentar la viruela del mono en comparación con personas que no lo están. Además, el estudio afirma que generaría un “daño placentario”, que provoca sagrados abundantes en el parto y después de este.

Otros de los efectos no deseables que podría implicar para mujeres embarazadas es que haya, “lesiones vasculares e inflamatorias”, en la placenta que lleven a las mujeres a incrementar sus niveles de presión arterial y produciría preeclampsia.

De hecho, dentro de este informe, se evidenció que en un grupo de 222 personas con viruela del mono, cuatro mujeres estaban en estado de gestación y esto causó abortos espontáneos, daño fetal, parto prematuro y solo una, “llegó a un parto a término con el nacimiento de un bebé saludable”.

¿Qué puede afectar al bebé en el vientre materno?

La viruela del mono se transmitiría “verticalmente”, es decir, que la madre se lo pasaría al feto dentro del útero. Según la OMS, esto ocurría a través de la placenta o, bien, por un contacto directo durante o después del nacimiento. Incluso, desde antes, podría haber síntomas de la enfermedad como llagas o erupciones cutáneas.

Otros virus como el Zika y el Covid-19, que también han llegado a Colombia, han mostrado afectaciones desde antes del nacimiento como malformaciones y defectos neurológicos que, “culminan en la mala calidad de vida del neonato o en su muerte”, en el caso de la primera patología. En la segunda, “es un tema controvertido” por la comunidad científica, pero se ha visto en ciertos casos el desarrollo de preeclampsia, el parto antes de la finalización de la gestación y muerte fetal.

¿Cómo se puede prevenir la viruela del mono en una embarazada?

Los especialistas señalan que el tratamiento debe ser diferencial entre personas en estado de embarazo y las que no. Si bien ayudan las recomendaciones generales de no propiciar contacto con personas contagiadas, tratar animales infectados o compartir espacios en los que estuvo un ser contagiado, esto no sería suficiente.

La única forma de prevención está en la vacunación y actualmente solo se encuentran disponibles dos de estas, que son las JYNNEOS (MVA-BN) y ACAM2000. Aunque no existan suficientes estudios sobre el tema, se especula mayormente que, " previene que la madre se infecte y confiere protección al recién nacido”.