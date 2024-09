Licencia de partenidad en Colombia cambiaría tras reforma laboral: ¿cómo quedaría?

Este lunes, 30 de septiembre, la Cámara de Representantes se reunirá para discutir y debatir los artículos de la reforma laboral que se está gestando en Colombia. Anteriormente, este cambio a las leyes que rigen el trabajo en el país se ha hundido en el Congreso de la República, debido a que, se ha acabado la legislatura o no han sido agendadas a tiempo para debates próximos.

En este momento, está en vigencia el Código Sustantivo del Trabajo con las modificaciones que se le han realizado a través de los años. Dentro de este manual para empleadores y empleados, está la licencia de maternidad y paternidad.

Una licencia se define como un permiso para que se ausente de sus labores durante un tiempo determinado dado por la empresa o compañía en la que se encuentra trabajando. Algunas de estas ausencias son remuneradas y otras no; en el caso de las que se dan por ser padre o madre, son pagadas. No obstante, por asuntos personales o contraer matrimonio, no se le pagará.

Si la reforma laboral fuera aprobada, ¿cambiaría la licencia de paternidad? Aquí le contamos.

¿Cómo es la licencia de paternidad en Colombia actualmente?

Actualmente, el Código Sustantivo del Trabajo dicta que los hombres que sean padres, independiente de las veces, podrán contar con una licencia remunerada de paternidad por 2 semanas. Para hacer efectivo este permiso, se tiene que dirigir a la EPS a la que se encuentra afiliado y entregar en un plazo de máximo 30 días el Registro Civil del bebé.

Las EPS se encuentran encargadas de pagar la licencia de paternidad de los hombres y, tal como menciona esta disposición jurídica, se subirían las semanas a medida de que baje un punto porcentual del desempleo estructural de Colombia. De informa esto, se encargaría el DANE con sus informes periódicos y los ministerios encargados de revisarlo.

¿Con la reforma laboral cómo cambiará este tiempo de permiso?

Teniendo en cuenta el documento de la reforma laboral, las semanas de licencia de paternidad en Colombia aumentarían. Esto sería de forma progresiva hasta llegar a las 12 semanas en total para el 2025. El orden en el que sería, de acuerdo con el Ministerio del Trabajo, “(5) semanas desde la vigencia de la presente ley, posteriormente en el 2024 subirá a ocho (8) semanas, y en 2025 llegará a doce (12) semanas”.

Esto aplicaría para todos los hijos con una compañera permanente, mujer con la que esté casado o padre adoptante. Por otro lado, se mantiene en que esta licencia la pagará la EPS con las cantidad de cotizaciones que haya hecho el hombre durante el periodo de gestación del recién nacido.

¿La licencia de maternidad tendrá modificaciones con la probación de la reforma laboral?

No, el documento que se presentó al Congreso de la República solo pide hacer cambios en la licencia de paternidad de los padres del país. En el caso de las mujeres, seguirán teniendo 18 semanas (4 meses aproximadamente) para hacerse cargo de sus hijos durante este momento.

Estas ausencias laborales para las mujeres se van a mantener remuneradas. Además, se cuenta con una semana antes del parto por ley. Para que el empleador dé este permiso, tiene que notificarlo mediante un certificado médico que haga constar del estado de embarazo, fecha tentativa de parto y desde cuándo resulta conveniente tomarla teniendo en cuenta las recomendaciones médicas.