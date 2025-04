Carlos Amaya impulsa la consulta popular: “Ninguna empresa se quebrará por pagar dominicales”

Tunja

El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, reafirmó este lunes su respaldo a la consulta popular que busca fortalecer los derechos laborales de los trabajadores colombianos, particularmente en el reconocimiento de recargos nocturnos, dominicales y festivos. Durante un acto público en el marco de su recorrido por municipios del departamento, el mandatario hizo un llamado a apoyar la iniciativa y criticó los temores infundados de algunos sectores económicos.

“Estoy en esta campaña con toda la fuerza del mundo, no por quedar bien con Petro, como algunos es por ser coherente con mi historia de vida,” expresó Amaya.Recordó que su propia trayectoria personal estuvo marcada por el esfuerzo de su padre, quien, gracias a los recargos laborales que hoy están en riesgo, logró brindarle educación y mejores oportunidades.“Gracias a los dominicales, festivos y horas extras que trabajó mi papá, hoy puedo estar aquí, sentado, sirviéndole a Boyacá. Esto se llama reposición de justicia,” afirmó.

Amaya cuestionó la idea de que reconocer los derechos laborales pueda generar una crisis empresarial.“Conozco empresarios grandes y berracos que me han dicho: ‘Amaya, no nos vamos a quebrar nunca por una reforma laboral’. Eso no es cierto,” sostuvo, desmintiendo así los argumentos que alertan sobre el posible impacto económico negativo de la medida.

Además, el gobernador planteó que la propuesta debe venir acompañada de un alivio tributario para las pequeñas y medianas empresas, a fin de facilitar su adaptación a las nuevas condiciones laborales.“Vamos a reducir la carga tributaria. Que las empresas no tengan que pagar una renta del treinta y tantos por ciento, sino una tasa más baja, a cambio de generar empleo digno y estable,” explicó.

En su intervención, Amaya subrayó la importancia de mejorar las condiciones de trabajo para impulsar el desarrollo económico del país.“La productividad no se basa únicamente en aumentar las utilidades. La verdadera productividad se construye con trabajadores mejor remunerados, más motivados y con mayor estabilidad,” indicó.“Necesitamos más trabajo, más productividad y mejores condiciones laborales. Eso es economía básica, de cualquier escuela económica del mundo,” añadió.

Asimismo, recordó que en el pasado recientes reformas laborales solo sirvieron para precarizar el empleo y aumentar las utilidades de unos pocos.“Las reformas tributarias y laborales anteriores redujeron los derechos de los trabajadores, no generaron empleo adicional, y sí aumentaron las ganancias de los empresarios,” criticó.

El gobernador finalizó su discurso reiterando que ninguna gran empresa sufrirá pérdidas graves por el reconocimiento de derechos laborales básicos, y llamó a la ciudadanía a participar activamente en la consulta popular.“Estoy seguro de que ninguna gran empresa se va a quebrar por pagar lo justo: nocturnos, dominicales y festivos. Esta consulta popular busca dignidad, no quiebras," concluyó.