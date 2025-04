Carlos Amaya admite que analiza renunciar a la Gobernación de Boyacá para buscar la Presidencia

Tunja

A solo un mes de que venza el plazo legal para renunciar y poder aspirar a la Presidencia de la República en 2026, Carlos Amaya, actual gobernador de Boyacá, confirmó que está reflexionando profundamente sobre la posibilidad de dejar su cargo.

“Esta es una decisión que no solo tiene consecuencias políticas, sino también profundas implicaciones familiares y de vida”, expresó Amaya, visiblemente emotivo. “Colombia necesita reconciliación, tender puentes y bajar la polarización. Si puedo contribuir desde otro escenario, debo pensarlo muy seriamente”, añadió.

Un cambio de postura

Amaya reconoció que inicialmente, en diciembre pasado, había descartado la idea de aspirar a la Presidencia, concentrado en cumplir su mandato en Boyacá, uno de los departamentos que le ha brindado mayor respaldo popular. Sin embargo, aseguró que el panorama nacional ha cambiado en los últimos meses, especialmente con el incremento de la polarización política y la falta de liderazgos de centro que trabajen por la unidad del país.

“En febrero y marzo ocurrieron muchas cosas que me llevaron a replantearlo. Como dijo Santos, ‘solo los estúpidos no cambian de opinión’. Y aunque no soy de derecha, entiendo que hay momentos en los que la historia te obliga a actuar”, reflexionó.

Implicaciones legales y plazo decisivo

El gobernador explicó que, de acuerdo con las normas vigentes, si quiere competir por la Presidencia debe renunciar al menos un año antes de la elección, fecha que se cumpliría este 30 de abril. “He consultado a constitucionalistas y magistrados. Aunque hay interpretaciones sobre las inhabilidades de quienes ejercen funciones jurisdiccionales, la Constitución es clara: prima su mandato sobre cualquier ley ordinaria”, afirmó.

El anuncio, aunque no definitivo, ha incrementado la expectativa en Boyacá y en el ámbito nacional, pues Amaya es visto como una de las figuras más representativas del centro político colombiano, especialmente en sectores juveniles, ambientales y progresistas.

Factores personales: familia y territorio

Más allá de los cálculos políticos, Amaya puso sobre la mesa su situación familiar. “Mis hijos están en una etapa de sus vidas en la que quisiera estar presente. Ser candidato implica recorrer el país, ausentarme muchas semanas, como ya lo viví en 2018”, comentó, recordando su primera candidatura presidencial.

Además, reiteró su compromiso con Boyacá: “No es una decisión fácil. Aquí me eligieron miles de boyacenses que confiaron en mí. No podría traicionar ese mandato sin una causa superior que justifique este paso”.

Una apuesta por la reconciliación nacional

Carlos Amaya subrayó que, si decide renunciar y postularse, lo hará desde una plataforma de reconciliación nacional. “Colombia está cansada de odios y divisiones. La polarización no construye. Yo quiero tender puentes entre quienes hoy ni siquiera pueden sentarse a conversar. Como dije en mi campaña anterior, una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer”, recordó.

Según informó el propio Amaya, durante esta noche sostendrá reuniones privadas con dirigentes de su movimiento político, líderes sociales y asesores de confianza para escuchar opiniones antes de tomar una decisión final.

“No voy a apresurarme ni a actuar por impulso. Esta no es una aventura personal. Si doy este paso, será para servir, no para dividir. Haré lo que mi conciencia y mi amor por Colombia me indiquen”, afirmó.