Mauricio Cárdenas en Tunja: “A los boyacenses los están engañando con promesas falsas”

Tunja

En medio de un recorrido nacional que ha denominado un “proceso de escucha”, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, visitó este viernes la ciudad de Tunja, donde sostuvo encuentros con empresarios, estudiantes y líderes sociales. Durante su intervención en la Universidad Santo Tomás, el exfuncionario lanzó fuertes críticas al gobierno nacional y advirtió sobre lo que calificó como una estrategia de manipulación política en regiones como Boyacá.

“Estamos recorriendo el país para entender lo que está sintiendo la gente, lo que la preocupa y lo que espera. Lo que encontramos es desconfianza, desilusión y un país profundamente dividido. Colombia está enferma, y necesita tratamiento urgente”, afirmó Cárdenas ante un auditorio lleno.

Uno de los temas que más controversia generó fue su referencia directa a recientes anuncios del gobierno nacional relacionados con la destinación de 10 billones de pesos para el departamento de Boyacá, en el marco de la consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro. Cárdenas no dudó en calificar esas promesas como “engañosas” y carentes de sustento fiscal.

“A los boyacenses los están engañando. Les están vendiendo la ilusión de que va a llegar un cheque de 10 billones de pesos, pero eso no tiene ningún respaldo técnico ni presupuestal. Es una promesa política, una trampa populista. Están subestimando la inteligencia de los ciudadanos”, expresó.

El exministro fue aún más crítico al referirse a la consulta popular que impulsa el Gobierno para el segundo semestre de este año, y que contempla, entre otros puntos, reducir la jornada laboral sin afectar el salario.

“Le están diciendo a la gente que trabajará menos y ganará más. Claro, suena bien. Pero eso no es viable ni sostenible. La consulta popular se ha convertido en una herramienta de propaganda que no va a resolver los problemas reales del país”, dijo.

Consultado sobre si esas promesas podrían estar relacionadas con la cercanía del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, al gobierno nacional, Cárdenas respondió:

“La manipulación política es evidente. El gobernador ha sido cercano al petrismo, y eso se traduce en anuncios como este, que no buscan otra cosa que condicionar la opinión pública con fines electorales”.

Durante su visita, Cárdenas también se refirió a la situación nacional y mostró su preocupación por el rumbo del gobierno del presidente Petro, al que acusó de fomentar la incertidumbre.

“Cada día amanece un nuevo escándalo, una nueva versión, un nuevo enfrentamiento. El país no sabe a qué atenerse. Gobernar con caos no puede ser la estrategia. Y si lo es, es extremadamente peligrosa”.

Aunque aseguró que por ahora no tiene aspiraciones presidenciales, el exministro no descartó un papel más activo en el futuro político del país. “Estoy en un proceso de escucha. No soy candidato. Pero sí creo que hay que decir la verdad, con claridad, y construir consensos. Colombia necesita certezas, no más polarización”.

Finalmente, Cárdenas hizo un llamado a los colombianos a estar alertas frente a posibles intentos de usar el caos como justificación para medidas excepcionales.

“Me preocupa que detrás de esta inestabilidad se escondan intenciones más profundas: debilitar la institucionalidad, postergar elecciones, gobernar por decreto. Esa es una teoría que circula, y que los colombianos debemos evitar a toda costa. Hay que defender la democracia, el equilibrio de poderes y la transparencia”.

La visita del exministro generó reacciones encontradas entre los asistentes, algunos de los cuales manifestaron su respaldo a las advertencias planteadas, mientras otros cuestionaron su papel en gobiernos anteriores. Aun así, su presencia en Tunja marcó un hito en este recorrido nacional con el que busca, según dijo, “volver a enamorar a Colombia de sí misma”.