Dos muertos en ataques sicariales aislados en Circasia y Armenia en el Quindío

Armenia

Ola de violencia el día sábado 26 de abril en el departamento puesto que se registraron dos ataques sicariales aislados en los municipios de Circasia y Armenia.

El caso en Circasia dejó un muerto y un herido puntualmente en el barrio San José donde en vía pública fueron atacadas con arma de fuego por un hombre que se desplazaba a pie.

De acuerdo con la información de la Policía las dos personas afectadas fueron trasladadas al centro asistencial del municipio, pero después una de ellas falleció debido a la gravedad de las heridas.

Precisamente la víctima fue identificada como Juan Esteban Osorio Granada quien no registraba antecedentes judiciales mientras quien resultó herido registra una anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Caso en Armenia

El otro hecho ocurrió en vía pública del barrio El Placer de la ciudad donde un hombre identificado como Jair Alberto Rubio Perdomo de 43 años de edad fue impactado con arma de fuego en varias oportunidades mientras salía de un billar y el presunto sicario huyó del lugar en motocicleta.

Al respecto el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez manifestó que avanzan en las investigaciones relacionadas con recolección de información y evidencias en cámaras de seguridad que les permitan dar con los responsables de este lamentable hecho.

“Estos hechos se presentaron cuando estaba la son al interior de un billar, se conoce en los móviles que esperaron a que el señor saliera de ese billar, lo estuvieron esperando una vez salió de del billar se le acercaron y le dispararon varias veces. Esta situación de inmediato generó las alertas necesarias desde la Policía Nacional y desde la Secretaría de Gobierno para tratar de ubicar a los posibles responsables, por lo cual en artículo circulación de nuestra Policía Nacional Uniforme de eh nuestra policía judicial de la Sijin y del cuerpo técnico de investigaciones que fue quien hizo la inspección a cadáver, se tomaron eh las respectivas entrevistas con el fin de lograr la plena identificación de los autores“, informó.

Añadió: “No solo es las entrevistas que se le hizo al vecindario, sino que gracias al apoyo de algunos vecinos que tienen cámaras en el sector, se está haciendo un rastreo para lograr tener información más precisa que nos lleve a la captura de ellos. Hasta el momento no se tiene no se tiene la identidad, pero sí se tiene unas buenas imágenes que puede conducir a que se dé algún resultado de esta de este homicidio que sobra decirlo desde la alcaldía de Armenia, pues lamentamos mucho eh nos unimos a la familia en su dolor y que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance institucional para ubicar a los responsables".

Sostuvo que la víctima registraba antecedentes judiciales por los delitos de homicidio y violencia intrafamiliar por lo que indagan si el caso estaría relacionado con esas anotaciones.

“Sabemos que tenía dos antecedentes, uno una anotación por un tema de homicidio, otra anotación por un tema de violencia intrafamiliar, pero mire, Vanessa, que todo está todo está ligado al mismo sector donde hemos tenido últimamente como esta situación de de sicariato eh con el barrio San Elena, no queremos pues decir que se trata de lo mismo, pero pues hay algunas hipótesis que dan a entender que tendría que ver algo con eso", manifestó.

Informó que realizarán un consejo de seguridad para tomar medidas y analizar puntualmente la situación que se registra en esta zona de la ciudad puesto que el barrio Santa Helena también ha sido epicentro de estos hechos.

“Eso nos está llevando a evaluar que en los días siguientes se haga un consejo de seguridad para tocar exclusivamente el tema de Sicariato en Armenia y de lo que está pasando en esta zona”, puntualizó.

Ya son 57 los homicidios que se registran en el departamento en lo corrido del año donde la mayoría de los casos se concentran en Armenia con más de 20.