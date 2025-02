Ocho homicidios se han registrado en Armenia en lo corrido del año, autoridades destacan reducción

Armenia

Y es que la preocupación ciudadana es alta por los casos de homicidio que se han registrado recientemente y a plena luz del día en la ciudad. En lo que va de este año ya son ocho hechos de sangre relacionados con riñas, pero también con el ajuste de cuentas por tráfico de estupefacientes.

El caso reciente se registró en la tarde del miércoles 19 de febrero en el sector de la glorieta a la entrada del barrio Ciudad Dorada, allí un hombre identificado como Daniel Alberto Cañón Marín de 32 años de edad fue asesinado con arma de fuego mientras se movilizaba en una motocicleta.

Sobre el caso puntual el secretario de Gobierno de la capital quindiana, Andrés Buitrago manifestó que avanzan las investigaciones para determinar móviles y autores. Enfatizó que al parecer la víctima era prestamista por lo que no descartan que el hecho este asociado a esa actividad.

“Desde ayer se está en busca de los autores materiales de este hecho y es un caso pues obviamente que estamos revisando a fondo y que esperamos nos den resultados pronto frente al particular. Simplemente es una hipótesis que que se maneja que pueda estar asociado frente al tema de de los préstamos ilegales en la ciudad y pues digamos es una eso es una conflictividad que tenemos en muchos campos donde venimos buscando alternativas para las personas que están no bancarizadas y que de una u otra forma no pueden acceder al crédito formal y terminan accediendo a créditos ilegales”, dijo.

Percepción y cifras

Además, se refirió a la percepción de seguridad que tiene la ciudadanía frente a los hechos de sicariato donde afirmó que las cifras demuestran que hay reducción de delitos.

En el tema de homicidios dijo que la disminución es del 46% respecto al mismo periodo del año anterior lo que demuestra la efectividad en la labor operativa.

“Son diferentes cosas, es decir, una cosa es la victimización o los casos que hemos tenido nosotros en la ciudad de Armenia y otra cosa es eh la percepción de seguridad o inseguridad que pueda sentirse en la ciudad. Es diferente cuando los casos cuando estos casos se vuelven muy mediáticos, se vuelve muy generalizada la opinión sobre sobre este tipo de hechos. pero eso no quiere decir que esté alineado con la realidad”, informó.

Agregó: “El año pasado nosotros tuvimos una disminución en los casos de homicidio del 13% comparativo con el año inmediatamente anterior, con el año 2023. En lo que va corrido de este año, eh, es decir, tenemos a 1 mes y 20 días que va del 2025, tenemos una disminución del 46% en los casos de homicidio. Tenemos muchos menos de los casos que tuvimos el año pasado”.

Ya son 20 homicidios en el Quindío en lo corrido del año donde Armenia registra los mayores casos con 8, le sigue el municipio de Montenegro con 5, La Tebaida registra 3 hechos, Calarcá 2 y los municipios de Quimbaya y Génova reportan un caso cada uno.