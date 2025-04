Benedetti responde a la CRC que “están equivocados” al negar propaganda de Consulta Popular

El ministro del Interior, Armando Benedetti, le respondió a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), luego de que la entidad no autorizara la promoción de contenidos de la Consulta Popular en espacios institucionales.

Al ser consultado por la decisión tomada por la CRC, Benedetti aseguró que la Comisión “está equivocada” porque la consulta popular, hasta el momento, es sólo una iniciativa en curso.

“Están muy equivocados, completamente equivocados, le digo con todo el respeto. Porque la consulta todavía no es consulta. Lo que hay es una iniciativa, unos postulados de que se va a enviar unas preguntas para que el Senado se pronuncie”, indicó el ministro.

Añadió que “una vez que el Senado se pronuncie, entonces después el Consejo Nacional Electoral reconoce y se convoca las elecciones y ahí empieza la campaña y ahí empieza la consulta”.

Desde su natal Barranquilla, el ministro del Interior advirtió que “no le pueden prohibir ni al presidente, ni a nadie que se hable de una iniciativa”, es como si uno hablara sólo de una iniciativa de un proyecto de ley".

Benedetti también criticó a quienes, según él, están malinterpretando la situación. Además sugirió que están influenciados.

“Es como si usted hablara ahoritica de las próximas elecciones en Filipinas en 4 años. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver, no hay consulta, no hay nada, se equivocaron. Están es sesgados, es que esos (los comisionados) son de Duque los que están ahí”, indicó.

Recordemos que la CRC señaló que el contenido con referencia ’1 de mayo Consulta Popular’ remitido por la Presidencia de la República el 24 de abril, fue revisado y no fue aprobado debido a que “no se ajustaba a los fines descritos para los Espacios Institucionales”.