Investigan atentado contra un docente en Armenia, por fortuna resultó ileso

El pasado jueves 24 de abril un docente de la institución educativa Ciudadela del Sur de la ciudad fue víctima de un atentado.

Las directivas del colegio emitieron un comunicado lamentando el hecho puesto que ocurrió a las afueras del colegio cuando el docente terminaba su labor académica.

El rector de la Institución Educativa, Nicolás Albeiro Gómez Tamayo relató que el docente Oscar Calderón Ramírez salía de las instalaciones alrededor del mediodía después de dar sus clases cuando dos hombres en una motocicleta lo estaban esperando con el fin de atentar contra su vida.

“Nosotros conocimos de de mano del profesor Oscar que algunos sujetos eh al parecer lo estaban esperando al salir del colegio en una motocicleta, siguieron tras de él y luego le dispararon con algún tipo de arma que no se ha identificado a qué tipo corresponde, si es de fuego o es traumática. Eso pues es materia de investigación de las autoridades", expuso.

Resaltó que fue entonces cuando le dispararon con algún tipo de arma que está en investigación si es de fuego o traumática y de inmediato avisaron a las autoridades competentes sobre el hecho.

“Aquí se le reportó de inmediato la situación, tan pronto tuvimos conocimiento de ella. Por ahora pues todo lo demás está en investigación. El docente presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Nosotros reportamos para aquí va la ruta de seguridad con Secretaría de Educación. Secretaría de Educación activó la ruta con Secretaría de Gobierno y bueno, eh ya todo lo demás está en investigación", indicó.

En cuanto a que, si el docente hubiera recibido amenazas, el rector mencionó que de acuerdo con lo manifestado por el mismo afectado no ha recibido ningún tipo de amenazas.

“Al respecto a amenazas puede ser una inquietud que nos plantearon de una vez la policía y las entidades de seguridad, pero pues el profe manifiesta que en ningún momento ha recibido amenazas previamente", destacó.

Envío un llamado a que se esclarezcan los hechos por parte de las autoridades y rechazó este acto de violencia puntualmente hacia un integrante de la comunidad educativa.

“Es un docente que dedica, como todos los docentes de la institución, su trabajo, su labor, parte de su vida a la educación. a formar a los niños, a a nuestros jóvenes para para un futuro. Y pues desde luego como institución rechazamos todo tipo de acto de violencia y más cuando viene hacia un integrante de nuestra comunidad educativa", afirmó.

Autoridades de Armenia

De otro lado, el secretario de Gobierno de Armenia, Carlos Arturo Ramírez informó que desde el momento en que conocieron del hecho realizaron la ruta necesaria para la protección especial del docente.

Dijo que la investigación avanza en dos frentes el primero que tiene que ver con la ruta de atención en articulación con la secretaría de Educación de la ciudad y segundo la judicialización de los presuntos responsables del hecho.

“Activamos los protocolos que nos indica la ley que es activar al Ministerio Público, pedirle estudio de riesgo con la misma Policía Nacional, pedirle información a la Secretaría de Educación para establecer si el docente anteriormente tenía alguna situación que le generara ese riesgo. Con esta documentación y de ser del caso, se le pide estudio de seguridad a la Unidad Nacional de Protección y ellos son los que determinan el grado de riesgo y la necesidad de protección", explicó.

Explicó que por fortuna el docente resultó ileso puesto que no logró ser impactado por el ataque con arma traumática y está por establecer la identidad de los agresores.

“Desde ese mismo momento tomó contacto con el docente. Hemos estado monitoreando, lo hemos estado llamando para ver si ha habido alguna otra nueva situación que le genere riesgo. De igual manera, como secretario de gobierno le pedí un informe muy detallado a la Policía Nacional. Hasta el momento la Policía Nacional pudo establecer que aparentemente se trataba de los disparos de una arma traumática que no impactó ni en el vehículo, no impactó en la persona y no generó ningún daño. Los agresores todavía están por establecer y son materia de investigación de de la Policía Nacional. Es la información que tenemos al día de hoy", sostuvo.

Agregó: “Estamos muy prestos a lo que él necesite y con toda la institucionalidad presente para cualquier riesgo que pueda tener el docente o cualquier otro ciudadano de la de la ciudad de Armenia. Hasta el momento él no sufrió ningún daño, el vehículo en el que se transportaba no sufrió ningún daño. Se sintieron unas detonaciones que como estableció la policía preliminarmente no estamos todavía nos confirma al parecer fue de un arma traumática. Que de hecho quiero contarle de una vez Vanessa. Aquí en Armenia se ha vuelto eh se ha vuelto como reiterado el porte de estas armas traumáticas", advirtió.

Desde el sindicato de educadores del departamento también se pronunciaron mediante un comunicado rechazando el hecho entendiendo que los colegios deben ser entornos de paz.