Médicos en el Quindío refuerzan el llamado a la vacunación contra la fiebre amarilla

Armenia

Ante la alerta por la situación del virus en el país y especialmente en zonas cercanas al departamento, el médico Jorge Gómez doctor en ciencias biomédicas resaltó la importancia de la vacunación como medida de prevención para evitar la propagación.

Afirmó que en Brasil ocurrió una epidemia en zona limítrofe con zona silvestre, pero dejó varios muertos ya que la población no estaba vacunada por eso lo clave del proceso para minimizar el riesgo de contagio.

“Nos encontramos frente a una situación que está determinada por todos los procesos de cambio climático e igualmente el problema de la intromisión del hombre en medio silvestre, como lo expresó el presidente, pues la deforestación, el aumento de personas y de grupos que hacen deforestación y en zonas silvestres, y en este caso en las zonas limítrofes del Tolima, han llevado a esta situación y a un lado del aumento de temperaturas y de lluvias, ambos que son producto del cambio climático antrópico, pues hace que nos encontramos una situación que es inédita”, sostuvo.

“Esto ya ha ocurrido en Brasil, en Brasil hubo una epidemia en 2017, en una zona urbana. En límites con zona silvestre, tal como ocurrió muy similar a lo de lo de que está ocurriendo en el Tolima y allí hubo más de 300 muertos, porque pues la población no estaba preparada, no estaba vacunada. En nuestro caso, pues eh tenemos la disponibilidad de la vacuna”, enfatizó.

Caso en zona urbana de Ibagué enciende las alarmas

Sostuvo que la prioridad son las zonas donde estén ocurriendo los casos, sin embargo, el primer caso en Ibagué de una menor de edad enciende las alarmas en el territorio quindiano.

Frente a lo anterior dijo que por eso la necesidad urgente de la vacunación de todas las personas por encima de los nueve meses de edad.

“La prioridad son las zonas donde estén ocurriendo casos y que haya la presencia en este caso, pues el hecho que tengamos el primer caso en zona urbana en Ibagué en una niña de 15 años, como se anunció ayer, pues hace que aumente la preocupación y la necesidad urgente de vacunar a todas las personas por encima de los 9 meses de edad”, explicó.

Añadió: “Hay que tener en cuenta que esta vacuna no se puede aplicar ni en embarazadas ni en personas con estados de inmunosupresión. Esto quiere decir personas que estén teniendo tratamientos con esteroides, que tengan, por ejemplo, los que han recibido trasplantes o enfermedades autoinmunes como artritis que estén usando inmunosupresores, pues no la podrían recibir. Entonces, hay que consultar con el médico antes de recibir la vacuna en este grupo de población. Por lo demás, es una vacuna pues que es muy bien tolerada, es una vacuna viva, por lo tanto, es muy eficaz”.

“Puede dar algunos síntomas similares a una gripa, pero en la mayoría de las personas no da mayor sintomatología. Entonces, pues la invitación es a vacunarse todos aquellos que no hayan recibido la vacuna. Aquellos que ya la recibieron en el pasado no requieren nueva dosis”, puntualizó.

Recordemos que no se han registrados casos en el departamento a la fecha.