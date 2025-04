1.590 vacunas contra la Fiebre Amarilla fueron aplicadas en Semana Santa en Armenia

Armenia

Frente a la emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional, el secretario de salud de la ciudad, César Augusto Rincón informó que fue un balance positivo el trabajo de vacunación en puntos estratégicos en el marco de la Semana Santa como la Terminal de Transportes y el aeropuerto internacional El Edén.

“Se realizaron actividades de vacunación durante toda la semana del 11 al 19 de abril. En los diferentes puntos escogimos los puntos estratégicos como la terminal de transporte, el aeropuerto el Edén, las IPS públicas y privadas estuvieron vacunando y la red especialmente Red Salud en el centro piloto Uribe. Hoy, a corte de hoy, tenemos la aplicación de 1590 dosis de fiebre amarilla”, Expuso.

Resaltó que es clave la vacunación para contener el brote por eso extendió la invitación a la comunidad a participar activamente puesto que las jornadas continúan en las instituciones públicas y privadas.

“De todas maneras continuamos con la campaña, con la jornada de vacunación hoy en todas las instituciones públicas y privadas. Recordarle a la comunidad que también se deben tener en cuenta las medidas de prevención que son las mismas que se aplican para el dengue. También que tengan en cuenta que, ante la aparición de síntomas como la fiebre, el dolor de cabeza, el malestar general y ya alguna coloración amarilla en los ojos o en la piel deben acudir a los de salud más cercanos”, indicó.

“También para informarle a la comunidad que hoy estamos conectados con el Ministerio de Salud porque estamos recibiendo los lineamientos por parte del Ministerio sobre la declaración de la emergencia sanitaria a nivel nacional donde se van a realizar los acuerdos entre las administraciones nacional, departamental y municipal y las instituciones que prestan los servicios de salud para hacer frente a esta emergencia sanitaria que presentamos”, destacó.

Explicó que si alguna persona no recuerda haberse aplicado la dosis es ideal consultar el PAI Web del Ministerio de Salud con el fin de conocer con exactitud la fecha después del año 2003.

“Generalmente si tú te la aplicaste del 2003 hacia acá debe aparecer en la base de datos, pero hay gente que dice no, es que yo de pronto me la apliqué antes de esa fecha, no hay ningún problema si se repite la dosis, Es una es una vacuna segura, pero lo ideal es que, si se la administraron del 2003 para acá en las instituciones de salud, pueden consultar en la página del pai web y ahí le dicen si fue administrado o no”, puntualizó.

Recordó que no hay casos confirmados de la enfermedad en la capital quindiana.