Yaser Asprilla es fuertemente criticado por la prensa en España: esto dicen del colombiano

Yaser Asprilla, llegó al Girona para esta temporada 2024/25, proveniente del Watford de Inglaterra. El colombiano, desde que arribó a España, lleva jugados 26 partidos y anotado tres goles; recordemos, que su valor de comprar fue de 20 millones de dólares.

Ahora, Asprilla ha recibido críticas por su poca influencia en el equipo y aunque se ha destacado y ha sido protagonista en algunos momentos. Sin embargo, su irregularidad hace que empiece a recibir comentarios negativos tras la cifra por la cual fue comprado.

Ni individualmente, ni colectivamente. El nivel de Yaser Asprilla no es el esperado y su equipo, Girona, se encuentra peleando el descenso en la liga de España. El club se ubica en la casilla 16 de la tabla, con 35 puntos y peligrando su categoría.

Críticas hacia el colombiano

Recientemente, un exfutbolista argentino y ahora comentarista deportivo, Jorge D’Alessandro, se refirió al extremo del Girona y aseguró que a Yaser Asprilla le faltaba para ser un jugador élite. Además, fue tajante sobre el fútbol colombiano.

En primer lugar, manifestó lo siguiente:“Me gusta ese chico, pero es un poco ‘pecho frío’. Tiene talento, pero le falta la maldad de un jugador de élite, como en general le pasa a los jugadores colombianos. Les falta hervor, les falta algo”.

Finalizó diciendo: “Me hubiera gustado dirigir a un equipo colombiano porque me parece que hay que darles una transfusión de sangre. La gran cantera de Sudamérica es el fútbol colombiano y la pregunta es por qué no gana nunca. Habla una persona que ama al fútbol colombiano y no sé si veré de nuevo a un equipo colombiano de los que me gustan a mí“.

Próximo reto de Yaser Asprilla

El nacido en el Chocó, será el próximo 5 de mayo, cuando el Girona se enfrente al Mallorca y la esférica rodará a las 2:00 de la tarde, hora de Colombia. Los Blanc-i-Vermells quieren terminar con una racha de 11 partidos sin conocer la victoria.