Partidos políticos rechazan insulto de Petro al presidente del Senado

Colombia

La semana terminó con otra polémica protagonizada por el presidente Gustavo Petro y el insulto que lanzó al presidente del Congreso. A propósito, sectores políticos rechazaron las declaraciones del mandatario nacional y salieron en defensa de Efraín Cepeda.

El Partido de la U rechazó, a través de un comunicado, las “expresiones inapropiadas y soeces” del jefe de estado en contra del presidente del Congreso, Efrain Cepeda.

El @PartidoDeLaUCol rechazó las “expresiones inapropiadas y soeces” del presidente @PetroGustavo contra el presidente del Congreso, @EfrainCepeda. Asegura en que “el debate político debe desarrollarse en el marco del respeto institucional y la altura republicana”. @CaracolRadio… pic.twitter.com/5Fxum2TLpS — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 25, 2025

Aseguraron que “el debate político debe desarrollarse en el marco del respeto institucional y la altura republicana”.

De igual modo, la presidenta del partido conservador y de la comisión séptima del senado, Nadia Blel, manifestó su respaldo a Efraín Cepeda a través de su cuenta de X.

Indicó que insultar con palabras soeces al Presidente del Congreso no es solo un ataque personal, sino que se trata de una agresión directa a la institucionalidad.

“Hay límites que no se deben cruzar y no todo vale en la política! Insultar con palabras soeces al Presidente del Congreso no es solo un ataque personal, es una agresión directa a la institucionalidad que todos debemos respetar, mas aún, desde el Ejecutivo. Nuestro total respaldo al senador @EfrainCepeda. La dignidad no se grita ni se impone a las malas, se demuestra con carácter y argumentos técnicos”.

El Partido Conservador también se pronunció y condenó “las expresiones groseras y los calificativos despectivos” que utilizó el presidente Gustavo Petro para referirse al presidente del Congreso y senador de este partido, EfrainCepeda.

“Existen protocolos de respeto entre los poderes del Estado y las dignidades publicas que no pueden ser desconocidos”.

#Política | El partido @SoyConservador condenó “las expresiones groseras y los calificativos despectivos” que utilizó el presidente @PetroGustavo para referirse al presidente del Congreso y senador de este partido, @EfrainCepeda. “Existen protocolos de respeto entre los poderes… pic.twitter.com/OJLGc6O9yX — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 25, 2025

El partido Cambió Radical se sumó a los cuestionamientos al presidente Petro. Rechazaron su pronunciamiento y aseguraron que “el debate político dentro de una democracia debe estar enmarcado por el respeto y el diálogo constructivo”.

#Política | El @PCambioRadical se sumó a las voces de rechazo por las “expresiones groseras y agresivas” del presidente @PetroGustavo hacia el presidente del Congreso @EfrainCepeda. Consideran que esas descalificaciones “deterioran el ambiente político y rebajan el nivel de los… pic.twitter.com/osi0PVcFyK — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 25, 2025

Insisten desde la colectividad de oposición en que las diferencias de opinión y posturas ideológicas o políticas deben ser tratadas con argumentos y con respeto y afirman que “las descalificaciones personales, con términos soeces como los que empleó el presidente Petro el día de ayer, deterioraran el ambiente político y rebajan el nivel de los argumentos en temas claves y de importancia nacional”.