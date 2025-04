Parque Bolívar en el Centro Histórico de Cartagena cuenta con wifi gratuito y videovigilancia

Cartagena

Bajo la premisa de apostarle a la tecnología como instrumento para la transformación y modernización del departamento, el primer mandatario de los bolivarenses, Yamil Arana Padauí, inauguró en el icónico y tradicional Parque Bolívar dos puntos de wifi gratuitos y una sala de control para videovigilancia.

Para el gobernador todo el avance que permiten las nuevas tecnologías se convierte en un mecanismo más de ejercer buen gobierno en favor del territorio. En ese entendido, hace un año se dio a la tarea de crear la Secretaría de las Tecnologías y la Comunicación TIC, con un balance más que satisfactorio al sacar adelante proyectos de alto impacto tales como: ‘Mompox Inteligente’ y ‘Entornos Seguros’.

“Estas estrategias enmarcan la visión integral de transformación territorial a través de la tecnología. Esto bajo la premisa que el desarrollo no solo requiere conectividad e innovación, si no también entornos seguros, dignos e inteligentes para que protejan la vida, el patrimonio y los sueños de la gente. Hoy debo decirles que me siento complacido por los buenos resultados en su primer año de creación de la Secretaría TIC, por la buena acogida por parte de ustedes la comunidad de estos puntos wifi gratuitos y el control de videovigilancia, aquí en el Parque Bolívar. Desde que asumimos el primer cargo del departamento, siempre se delimitó a este parque como punto de encuentro con la historia colonial de nuestra capital y ahora conectado y con mayor eficiencia en materia de seguridad”, expresó Arana Padauí.

Cabe destacar que estos dos puntos wifi gratuitos tendrán cobertura, velocidad y beneficios para turistas, estudiantes y emprendedores locales.

Luego de la intervención del gobernador Yamil Arana, se ofreció una torta para los asistentes conmemorando el primer año de funcionamiento de la Secretaría Departamental TIC.