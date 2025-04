Jesuitas piden perdón público a familia Llano Narváez por abusos sexuales cometidos en los años 70

Este viernes, la Compañía de Jesús en Colombia realizó un acto público de perdón en el Colegio Mayor de San Bartolomé, en Bogotá, en el que reconoció oficialmente los abusos sexuales perpetrados por el sacerdote Darío Chavarriaga, quien falleció años atrás. Este evento, realizado como parte de un proceso de reparación hacia la familia Llano Narváez, ha marcado un hito en la historia de la institución.

Un acto de reparación y perdón

El padre Germán Rodríguez, superior provincial de los jesuitas en Colombia, fue el encargado de leer la declaración oficial de la Compañía de Jesús, en la que pidió perdón por los actos cometidos en los años 70. En sus palabras, Rodríguez destacó la gravedad de los abusos y la negligencia institucional al no haber protegido a las víctimas. “Con humildad y profunda contrición, me atrevo a pedirles perdón. No hay palabras suficientes para expresar el arrepentimiento por el daño irreparable causado”, expresó el sacerdote.

Rodríguez también subrayó que este acto es un compromiso con la verdad, la justicia y la no repetición. Afirmó que la Compañía de Jesús ha fallado en su deber de protección y que la reparación no solo es simbólica, sino también un paso firme hacia la construcción de una iglesia más segura.

La investigación de la Fiscalía

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación investiga el caso por el posible encubrimiento de los abusos por parte de otras autoridades eclesiásticas. Esta investigación sigue abierta y es un punto de gran relevancia en el proceso de reparación para las víctimas.

La voz de las víctimas

Luis Fernando Llano Narváez, una de las víctimas directas de los abusos, ofreció un testimonio conmovedor durante el evento. En su intervención, Llano Narváez agradeció a las personas que han apoyado a su familia durante este largo proceso, desde periodistas hasta abogados. “Hoy cerramos un capítulo doloroso que durante años se sintió inconcluso. Este lugar, que me regaló el tesoro del conocimiento, vuelve a ser luz para mi familia”, dijo.

Además, Luis Fernando destacó la importancia del acto como un paso hacia la sanación, no solo para él y su familia, sino también para quienes han sufrido abusos similares y han guardado silencio. Agradeció a la comunidad jesuita por su apoyo a pesar de los momentos de soledad e incomprensión vividos en el pasado.

El acto de perdón también fue un espacio para reafirmar el compromiso de la Compañía de Jesús con la protección de los menores y la creación de un entorno seguro en sus instituciones. El padre Rodríguez destacó que la Compañía está tomando pasos concretos para rectificar sus errores y asegurar que este tipo de abusos no se repitan en el futuro.