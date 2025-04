En el Quindío denuncian mal estado de productos del programa de alimentación escolar

Armenia

A través de las redes sociales del Sindicato de Educadores del departamento evidenciaron la situación de los alimentos que encontraron en mal estado en la Institución Educativa Libre de Circasia. Allí denunciaron que la lechuga estaba con muy mal aspecto, papas en descomposición y el arroz con gusanos por lo que emitieron la alerta correspondiente.

Precisamente una de las madres de familia de los estudiantes, Martha Lucia González se mostró preocupada por la situación porque los niños no quieren ingerir los alimentos por temor a las afectaciones que les podría generar en salud.

“Tengo un alumno en el grado sexto. Mi inconformidad es respecto a la alimentación de los niños que me llegó un mensaje de una niña que está encontrando las comidas contaminadas con gusanitos y cosas de esas. Me preocupa mucho porque ya los niños no quieren aceptar los almuerzos. Entonces, mirar a ver cómo podemos organizarnos y arreglar las cosas para que esto no siga pasando”, sostuvo.

“Porque es muy triste ver que los niños estén botando la comida, que como está la comida también costosa. De todas maneras, que muchas gracias por su atención y espero que esto haga eco por eso este llamado de atención”, informó.

Presidente del Suteq

En ese mismo sentido se pronunció el presidente del Sindicato de Educadores del Quindío, Suteq, Esteban Bernal informó que recibieron la información de la situación por lo que de inmediato realizaron la verificación pertinente.

Explicó que los alimentos fueron llevado el día viernes santo a la institución educativa para ser entregados durante esta semana y el día lunes el operador del programa de alimentación escolar efectuó el cambio por lo que al parecer el tema fue subsanado.

“Recibimos información en la organización sindical de la recepción de unos productos que estaban en mal estado en el colegio libre de Circasia. Estos alimentos fueron llevados el día viernes santo para ser entregados durante esta semana. Al día lunes el operador del programa alimentación escolar en el departamento al Quindío efectuó el cambio y hoy estábamos haciendo el acompañamiento a la situación y podemos comentar que eh al parecer el tema fue subsanado”, manifestó.

A pesar de lo anterior llamó la atención del operador y de la secretaría de Educación departamental para que fortalezcan los procesos y que sea adecuada la entrega de los productos.

“Desde la organización sindical hacemos un llamado al operador y a la Secretaría de Educación como garante del programa para que fortalezcan los procesos eh al interior o garanticen la adecuada entrega del producto, es entendible que se puedan presentar algunas dificultades, pero ciertamente son cosas que se pueden evitar”, destacó.

Secretaría de Educación

Desde la secretaría de Educación del departamento señalaron que están en el proceso de verificación porque no han recibido reporte ni evidenciado alimento en ese estado en alguna sede, pero realizan un barrido de todo lo recibido para saber con exactitud de que se trata la situación.