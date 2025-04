“Después del papa Francisco no será igual”: padre Rafael Castillo resalta legado del sumo pontífice

Mientras en el Vaticano se realizan las ceremonias póstumas en honor al papa Francisco, a miles de kilómetros, recuerdan su mensaje y lo representativa que fue su visita a Cartagena el pasado 10 de septiembre del año 2017.

Por ejemplo el padre Rafael Castillo, sacerdote de la Catedral de Santa Catalina de Alejandría en el centro histórico de la capital bolivarense, destacó varios mensajes simbólicos que dejó el sumo pontífice tras permanecer en La Heroica.

Para el religioso, que Francisco haya recorrido sectores vulnerables de la ciudad dice mucho de su labor en la iglesia. También resaltó su acercamiento con San Pedro Claver, por todo lo que significó el misionero español con los esclavos.

“Después de Francisco el papado, el pontificado, el primado de Pedro, no será igual. Este papa ha hecho una siembra fecunda que no nos imaginábamos, que no nos esperábamos, pero que lo ha hecho con sabiduría y acierto pastoral. El solo hecho de no vivir en el palacio sino en Santa Marta, el solo hecho de seguir usando esos zapatos con los que llegó al cónclave, de estar siempre al lado de los pobres fue maravilloso. Sin duda fue un pastor que la tenía bien clara”, aseguró el presbítero.

Más allá de lo que decidan los cardenales en el cónclave, manifestó el padre Castillo que siempre se deben recordar las ensenñanzas del desaparecido jerarca, quien al término de su periplo por Cartagena manifestó que “sigamos todos siendo esclavos de la construcción de la paz”.