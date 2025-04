“Solicitamos excluir declaraciones de Nicolás Petro en principio de oportunidad”: defensa

Fiscalía aún no cierra la puerta a posible negociación con Nicolás Petro

La defensa de Nicolás Petro Burgos solicita excluir en el juicio las declaraciones del acusado cuando buscaba un principio de oportunidad con la Fiscalía.

Esta petición fue durante el tercer día consecutivo de la audiencia preparatoria de juicio contra Petro Burgos, donde su abogado Alejandro Carranza dijo que, en vez de usar esas declaraciones en la Fiscalía, se tenga en cuenta un acta de un “principio de oportunidad frustrado”.

“No las dio por auto-incriminarse”

“Esta acta que le pido me permite aducir a juicio tiene una finalidad probatoria muy importante porque es la base de un principio de oportunidad frustrado. Esta es la prueba de un sistema premial fracasado en el caso de Nicolás. Este es el documento que le demuestra que las declaraciones que él dio no las dio para confesar, no las dio por auto-incriminarse, sino que ahí clarísimamente se lee porque las dio, con qué motivación las dio, y hay una garantía constitucional ”, insistió el abogado.

Su defensa también busca presentar en juicio unas presuntas irregularidades en la conformación del Grupo de la Fiscalía que lo investigó, ya que cuestionará si los investigadores cumplían con el perfil.