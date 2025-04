Los bomberos en Manzanares (Caldas) esperan giro de $ 2.200 millones para la nueva estación

Manizales

Los recursos que están esperando las autoridades en Manzanares (Caldas) y el cuerpo voluntario del municipio son alrededor de $ 2.200 millones para tener una nueva estación, a pesar de que cuentan con 18 unidades bomberiles y los vehículos en buen estado, la sede está en malas condiciones. Asimismo, solicitan a la Gobernación de Caldas gestionar los recursos para que sean entregados prontamente.

“No tenemos estación, se cayó, solo hay unas láminas de zinc sostenidas por unas guaduas, donde se parquean los vehículos, tenemos toda la dotación, pero no una sede. El lote donde funciona bomberos estaba a nombre de esta institución, supuestamente, el municipio, el departamento y el gobierno no podían invertir porque no era un bien del Estado, logramos que bomberos entregara nuevamente el lote al municipio, logramos hacer las escrituras públicas y presentamos el proyecto”, explica Carlos Enrique Botero, alcalde de Manzanares.

Botero, cuenta que el proyecto fue presentado a la Unidad Nacional de Bomberos y se viabilizó entre en el primer trimestre del presente año, pero ante los cambios de algunos ministros, ha estropeado la destinación de dineros, ya que los recursos salen del Ministerio del Interior. “Solicitamos al gobernador Henry Gutiérrez y al gobierno nacional que asignen los recursos para que esto sea una realidad, porque es impresionante que no tengamos una estación”.

De esa manera, todo está dispuesto para el inicio de la construcción de la nueva sede de la estación de bomberos en Manzanares por lo que insisten en el llamado para que el proyecto no se retrase aún más.

