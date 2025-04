Liga Femenina 2025: así está la tabla de posiciones luego de la fecha 8 ¿Millonarios en problemas?

La Liga Femenina 2025 sigue avanzando. El torneo ya se encuentra en la mitad de la fase de todos contra todos y se van definiendo los equipos eliminados y los ocho clubes que avanzarán a la siguiente ronda y buscarán el título de este año.

A falta de que se juegue un partido por la fecha ocho, Nacional contra Santa Fe que se encuentra pospuesto, el equipo protagonista fue Independiente Medellín, que goleó a Alianza y volvió a posicionarse como líder de la liga; al igual que Orsomarso que venció tres goles a cero a Once Caldas y es una de las revelaciones del torneo.

A diferencia de estos dos equipos, Millonarios ha tenido una liga discreta, en la última jornada, cuando enfrentó a Equidad, no logró quedarse con los tres puntos y terminó empatando a un gol en el Estadio El Campín.

Conozca cómo se encuentra la tabla de posiciones después de ocho jornadas, los equipos que tienen opciones de avanzar y la programación para la siguiente fecha que es la de clásicos.

Tabla de posiciones tras la octava fecha

Independiente Medellín es el líder parcial de la Liga Femenina, el equipo de Carlos Ariel Osorio retomó el liderato del campeonato, con 18 puntos, luego de derrotar 5-0 a Alianza durante la octava jornada y ya se perfila como uno de los favoritos para quedarse con el título.

Por otro lado, la situación para Millonarios no parece ser la mejor, el equipo no logra sumar de a tres puntos y todavía no asegura un puesto dentro de los ocho equipos que avanzarán de ronda. Una vez finalizada la fecha ocho, donde empataron con Equidad, las ‘Embajadoras’ ocupan la casilla número nueve con diez unidades.

Los equipos que se encuentran dentro de las primeras ocho posiciones y que hasta el momento tienen un pase a la siguiente ronda son: Independiente Medellín, Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, América de Cali, La Equidad, Atlético Nacional, Orsomarso e Internacional Palmira.

Así está la clasificación luego de ocho fechas disputadas:

Tabla de posiciones Liga Femenina 2025 - Dimayor Ampliar

Así se jugará la novena fecha

La Dimayor publicó la programación para la novena fecha de la Liga Femenina, que es la jornada de los clásicos y tendrá partidos como Santa Fe vs. Millonarios y Atlético Nacional contra Independiente Medellín:

Sábado 26 de abril

Real Santander vs. Bucaramanga: 3:00 p.m.

3:00 p.m. Inter Palmira vs. Orosomarso: 3:00 p.m.

Domingo 27 de abril

Santa Fe vs. Millonarios: 11:00 a.m.

11:00 a.m. Alianza vs. Junior: 3:50 p.m.

Lunes 28 de abril

Equidad vs. Fortaleza: 3:00 p.m.

Miércoles 30 de abril

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín: 7:00 p.m.

Fechas por definir