Natalia Gaitán sobre el fútbol femenino: “Ya no se ve con los ojos de juzgar”

Natalia Gaitán, histórica referente del fútbol colombiano, anunció su retiro profesional este 25 de noviembre de 2024. A sus 33 años, la centrocampista bogotana deja un legado imborrable tras una carrera llena de éxitos y contribuciones al desarrollo del fútbol femenino en Colombia. Con la Selección Colombia, Gaitán fue protagonista en hitos como el primer Mundial femenino de mayores en 2011, la histórica clasificación a octavos de final en Canadá 2015 como capitana, y su participación en dos Juegos Olímpicos y los Panamericanos de Lima 2019, donde ganó la medalla de oro.

A nivel de clubes, brilló en ligas de España y México, siendo campeona con Tigres en 2022, y culminó su carrera en Independiente Santa Fe, el equipo de sus amores, tras disputar la Liga Femenina 2024. Más allá del fútbol, Gaitán es un ejemplo de superación. A los 4 años venció la leucemia linfoblástica aguda, un desafío que moldeó su carácter y determinación.

Desde que inició en un club bogotano a los 12 años, dejó su huella como líder y referente para las nuevas generaciones. Su compañera de equipo, María Camila Reyes, destacó su equilibrio personal y deportivo como clave para Santa Fe. “Me siento muy orgullosa del camino recorrido”, expresó Gaitán en su despedida, dejando un legado de inspiración para las niñas que sueñan con seguir sus pasos.

En exclusiva con El Vbar de Caracol Radio, la recién retirada habló sobre su carrera profesional y su experiencia en el exterior y su sueño de haber jugado para Santa Fe.

Por qué el retiro: ”No fue una razón única, había varios factores. Quería irme por la puerta grande, ya era el momento y siento que estoy preparada para todo lo que se viene”.

Que viene para el futuro: “He recibido mucho cariño estos días, ahora lo que quiero es tomarme las cosas con calma, reflexionar y mirar qué proyectos pueden salir. El otro año a preguntar y abrir puertas que tengo por ahí”.

¿Qué le gustaría hacer a Natalia? “En estos momentos, la gerencia deportiva y también me he preparado para eso, estudie administradora empresa. Es algo que me motiva, es algo que he tenido en mi cabeza desde hace dos años, el análisis deportivo que he tenido. Sin dejar a un lado la dirección técnica, que en estos momentos no diría que no, pero que en un futuro lo haría. Me gusta mucho la táctica, el fútbol y estoy abierta a todos los proyectos”

Instante de la carrera a no olvidar: ”Son muchos afortunadamente, desde el sudamericano en 2017, cuando inició el apodo de las chicas superpoderosas, irme a España y jugar en estadios emblemáticas, Después en México, en el Estadio Azteca y ganar una final allá con estadio lleno. Después tuve una lesión, pero esos momentos me enseñaron a madurar, a forjar el carácter y tener esa resiliencia. Fueron muchas las cosas que viví en todos los equipos”.

Evolución del fútbol femenino: ”Lo veo muy bien, ha crecido mucho, ha evolucionado. La selección ha mejorado bastante, tenemos que seguir trabajando en la liga, que haya un mejor producto que pueda mejorar el futbol femenino en Colombia, Si logramos construir ese proyecto puede ser muy bueno para la liga, mejorando todas las condiciones. Para traer patrocinadores y darle mejoras. Esta liga fue donde yo empecé y estoy muy contenta, ya no se ven con esos ojos de juzgar, ahora es diferente”.

Hincha de niña: ”Era del América, él me hacía ponerme camisetas del América. Mi familia siempre ha sido muy santafereña y pues muy feliz de haber vestido la camisa”.

Volante u otra posición:” Volante, siempre fue mi posición de seguridad en el fútbol”.

La decisión del retiro:”Fue una decisión difícil, meditada. Ha sido un proceso, era contarle a mis personas cercanas, hablar con el club, decirle a mis compañeras y hacerlo público. Hay días donde dejas de madrugar e ir a ponerte los guayos para entrenar y te preguntas que qué tengo que hacer. Por ahora, pues habrá mucha incertidumbre.