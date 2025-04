Fiebre Amarilla: ¿Dónde vacunarse en Ibagué?

Ibagué

Luego de la confirmación del primer caso de fiebre amarilla en Ibagué, la Alcaldía Municipal, y la Secretaría de Salud, ampliaron los puntos de vacunación en toda la capital tolimense.

Los afiliados a la Nueva EPS pueden vacunarse en la sede Viva 1A, ubicada en la calle 43, así como en la calle 27 con carrera 5a, de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. y las 4:30 p.m., y los sábados de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Salud Total EPS habilitó sus sedes Virrey Solís, en el barrio La Macarena, y La Florida, con atención entre semana de 7:00 a.m. a 6:00 p.m., y el sábado 26 de abril de 7:00 a.m. a 4:00 p.m.

El Centro Médico Colsubsidio, en la calle 42 con carrera 5a, atenderá de lunes a viernes en jornada continua de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., y el sábado 26 de abril de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La Policía Nacional ha habilitado su punto de vacunación en Sanidad, en la calle 14, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. Los sábados también habrá atención de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Por su parte, el Ejército Nacional dispondrá de su punto en Sanidad del Batallón de Infantería Jaime Rooke, de lunes a sábado de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

La USI de El Salado y el Hospital San Francisco atenderán de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. El sábado 26 de abril, el servicio se prestará hasta las 4:00 p.m.

Los centros de salud de los barrios 20 de Julio, Ambalá y El Topacio atenderán los lunes, miércoles y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. Mientras que los ubicados en La Cima, La Gaviota, Ciudad de Ibagué y El Jardín operarán los martes y jueves de 8:00 a.m. a 12:00 m.

El Aeropuerto Perales tendrá punto de vacunación hasta el 27 de abril, de 6:00 a.m. a 5:00 p.m., y el Terminal de Transportes de Ibagué lo hará de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Otros lugares como la Plaza de Mercado de la 14 ofrecerán el servicio el jueves 24 y viernes 25 de abril, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. Los centros comerciales Acqua, La Estación y Multicentro permitirán la vacunación de clientes y visitantes el sábado 26 de abril, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Además, con motivo de la entrega de las Piscinas Olímpicas de la calle 42 con carrera 5a el viernes 25 de abril, se habilitará un punto de vacunación en este lugar desde las 4:00 p.m.

También se ha habilitado un lugar para vacunarse en el complejo Panóptico de Ibagué, del 23 al 26 de abril, con atención de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

La Universidad del Tolima ofrecerá vacunación a estudiantes, docentes y administrativos del 23 al 25 de abril, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. El viernes 25 de abril, el horario será de 2:00 p.m. a 8:00 p.m.

Cabe destacar que la vacuna contra la fiebre amarilla puede aplicarse en niños desde los 9 meses, se administra una sola vez en la vida y no tiene límite de edad. Se hace un llamado a la población ibaguereña para que acuda a los puntos de vacunación, ya que esta enfermedad es mortal, no tiene tratamiento y la única forma de prevenirla es mediante la inmunización.