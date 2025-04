Familias del Catatumbo denuncian que sigue el reclutamiento forzado de sus seres queridos

Catatumbo

En las últimas horas, a través de redes sociales, una joven madre, con sus dos hijos, uno de brazos y el otro de muy corta edad, pide el apoyo de las autoridades para poder recuperar a su esposo y a su cuñado, quienes fueron reclutados, asegura ella, por grupos armados en el Catatumbo.

“Yo soy la mujer de Jaider Camilo Pardo Contreras, la cuñada de Jean Carlos Pardo Contreras, yo estoy acá para que ustedes me ayuden. A mi marido lo reclutaron las disidencias de las FARC, lo secuestraron, igualmente a mi cuñado” dice la mujer.

Más información Procurador General se reunirá con personeros del Catatumbo

Continua agregando que en su momento de angustia, fue hasta el lugar donde tendría a su esposo y su cuñado a pedir que los dejaran en libertad, pero esto no fue posible. “Nosotros fuimos ayer allá, a mirarlo, no nos lo dejaron ver”.

Pidió ayuda para recuperar a sus familiares. “Yo quiero que ustedes me ayuden, me colaboren. Les pido a la Defensoría del Pueblo que me ayuden. Él es el que nos mantiene a nosotros, a sus papás, él es el único allá en la casa que nos ayuda en todo. Por favor, ayúdenos”.

Según información entregada por la misma comunidad, tanto el ELN como las disidencias de las FARC, vienen adelantando este delito para fortalecer sus filas y continuar en la guerra que libran al norte del departamento.