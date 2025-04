Equipo del fútbol colombiano estaría cerca de anunciar a su nuevo técnico

Tras la salida y caída de dos técnicos más en esta Liga Colombiana en las últimas horas, uno de esos equipos que sufrieron y comunicaron que se encontraban si técnico, ya tendría listo al nuevo entrenador que se pondría al mando.

El club que estaría a pocos detalles de firmar a su nuevo directo técnico es Boyacá Chicó, pues ante la salida de Roberto Torres por renuncia, los Ajedrezados actuaron de manera rápida e inmediata.

¿Quién sería el nombre que llegaría a Boyacá Chicó?

Según conoció Caracol Radio, Flabio Torres será el nuevo entrenador de Boyacá Chicó, todo indica que Flabio Torres tomará las riendas como nuevo director técnico de la institución boyacense. El timonel tolimense arribará en las próximas horas a la ciudad de Tunja para definir su situación contractual con las directivas del cuadro Ajedrezado.

La llegada de Flabio Torres al equipo boyacense puede ser muy positiva, entendiendo la experiencia que tiene el entrenador dirigiendo clubes como Deportes Tolima, Bucaramanga, Once Caldas y Deportivo Pasto. Además, de la difícil situación que vive Boyacá Chicó en la tabla de posiciones y descenso, donde se encuentra comprometido tras seis empates y cinco derrotas.

Último equipo de Flabio Torres

El club más reciente al que el entrenador tolimense dirigió fue Nacional de Potosí, conjunto que es boliviano y hace parte de la primera división del país. En dicho equipo, no duró mucho, pues llegó en agosto del 2024 y terminó saliendo en diciembre del mismo año.

Sus números: Estuvo al frente de trece compromisos, donde ganó seis, empató cuatro y perdió tres. En total fueron 142 días al mando del club. Finalmente, el equipo al que más ha dirigido en su carrera es Deportivo Pasto, con un total de 116 partidos.

Salida oficial de Gustavo Florentín de Águilas Doradas

Este miércoles 23 de abril, en horas de la mañana, se confirmó la no continuidad de Florentín con Águilas. El técnico paraguayo no duró mucho en el equipo de Rionegro, tras la derrota ante Pasto por la fecha 15 de la Liga Colombia, el entrenador no se presentó a la cena con la delegación, también se ausentó del hotel sin justificación y por último no acompañó al equipo en su retorno a la ciudad de Rionegro, eso informó el club.

Por tales motivos, que van en contra de los principios de la institución, se tomó la decisión de dar por finalizado el vínculo entre ambas partes.