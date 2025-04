Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 23 de abril de 2025 43:42 Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la victoria de Once Caldas en Bolivia y la gran actuación de Dayro Moreno. César dijo: “Ayer el Once Caldas corrió todos los riesgos, porque corrió y lo salió a buscar en La Paz. No sé si su intención es ser primero del grupo, pero está encaminado a buscar el segundo lugar en el repechaje”. Sobre el tema Juan Felipe agregó: “Nos llevó de la tristeza a la alegría y de la tristeza a la alegría cuando el equipo boliviano empataba. Antes de uno de los goles de Dayro ya uno de sus compañeros estaba celebrando, esa es la confianza que tiene el equipo en el goleador”.

