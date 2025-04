Mujer denuncia que microbús de Autoboy accidentado en Albarracín tenía fallas mecánicas

Tunja

Una delicada denuncia hizo una de las pasajeras que iba en el microbús de la empresa Autoboy-Libertadores, el cual sufrió un accidente en el sector de Albarracín el pasado domingo. La pasajera que se desplazaba a Bogotá asegura que el vehículo tenía fallas.

De acuerdo con la pasajera, quien junto con su hermana salieron del municipio de Barbosa, Santander, rumbo hacia Bogotá, el conductor iba en exceso de velocidad y que durante el viaje al vehículo se le escuchaban fuertes ruidos en uno de sus costados.

“En Moniquirá el vehículo presenta ruidos fuertes en toda la parte izquierda y en un momento el conductor se detiene y destapa el vehículo, allí duramos como unos 5 o 7 minutos aproximadamente parqueados, pero no nos comunican absolutamente nada. Seguimos el viaje como si nada. El bus vuelve a parar en Arcabuco y recoge tres personas más. Todo iba bien, pero seguía el tema del ruido y la velocidad alta por parte del conductor, luego presentamos un siniestro vial en el kilómetro 84, sector Albarracín en Ventaquemada”, señala la usuaria.

La pasajera dice que viaja constantemente en esta ruta y que siempre se presenta la misma situación de exceso de velocidad. Por otro lado, afirma que, si el vehículo tenía fallas, la empresa debió cambiarlo.

“Son varias ocasiones en las que yo he viajado y los conductores van a una velocidad extrema en zonas que no tendrían que ir con esa velocidad. Yo hago un llamado a que sean un poco más conscientes de la situación porque tienen vidas en sus manos. Si desde Moniquirá el carro venía presentando falencias, no entiendo por qué no asignan otro carro. Si el conductor venía cansado de otros viajes, por diferentes situaciones, la empresa debió asignar otro conductor, ya que se puso en riesgo la vida de tantas personas por irresponsabilidad de una empresa”, añadió.

Por último, indicó que luego del incidente ocurrido en el sector de Albarracín llegó un bus a recogerlos y el conductor sin esperar a que fueran examinados por los paramédicos, decidió partir a Bogotá.

“Llega otro bus con otro conductor que nos dice, bueno, los que se sientan bien, váyase conmigo, cuando había personas lesionadas que necesitaban ser examinadas, por ejemplo, había un señor con la boca rota sin una revisión previa de la ambulancia y el conductor le pasó un papel a las personas para que firmaran y dijeran que estaban bien y que se iba. Que ellos ya se responsabilizaban por lo que pasaba. Yo ya le dije, no, es que yo no me voy a ir. Y estaba hablando con los demás de que, ¿por qué nos íbamos a ir sin una revisión previa? Las personas por el afán se tuvieron que ir y a otros nos tocó quedarnos”, agregó.

Este siniestro vial se presentó el pasado domingo en el sector de Albarracín, en inmediaciones a Ventaquemada, en el que el conductor del microbús de la empresa Autoboy perdió el control y se salió de la vía.