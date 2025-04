Concejales de Cúcuta piden acciones inmediatas ante aumento de casos de extorsión

Cúcuta

El más reciente hecho contra los comerciantes en el centro de la ciudad vuelve a encender las alarmas de los diferentes sectores de Cúcuta.

Desde el Concejo se escucharon voces de rechazo. “La ciudad no pinta nada bien en temas de seguridad, la semana pasada tuvimos un control político al secretario de seguridad, le fue mal, nefasto, le solicitamos que renunciara al cargo, que hicieran un casting y diera la posibilidad a una persona que sepa del tema, pero que sobre todo quiera a la ciudad de Cúcuta” dijo Alonso Torres.

Según el munícipe es preocupante el aumento de casos de extorsión. “Yo me he reunido con varios empresarios de la ciudad, ellos me han manifestado que los tienen muy preocupados este tema, los tiene al borde de tomar decisiones que ellos no ven pertinentes. No sienten el acompañamiento de la secretaría Secretaría de Seguridad, ni de la Policía Nacional en temas de asesoría del tema. Y ellos están solicitando a gritos de que los tengan en cuenta, que los escuchen y que les pongan toda la capacidad profesional en temas de inteligencia y demás para que ellos estén un poco más tranquilos.”

Además, cuestionó la reanudación del convenio por el helicóptero “Halcón” esto debido al poco uso y resultados que este ha tenido para combatir la delincuencia.

“Este convenio nos costó 600 millones de pesos mensuales y al día de hoy no sabemos en qué nos hemos beneficiado con el tema del Halcón. Pero, así como otras cosas, le hemos entregado las herramientas, así como los dineros, siempre nos llenan con el mismo discurso veintijulieros del tema de la instalación de cámaras y al día de hoy no han instalado una” enfatizó Torres.