Con este decreto, se buscaba que Corpourabá volviera a frenar Puerto Antioquia

Turbo, Antioquia

Caracol Radio conoció el decreto que marcó la ruptura entre el director encargado de CorpoUrabá, Jorge David Tamayo González, y el equipo político del exsenador Julián Bedoya. Se trata de una resolución que ordenaba la suspensión de la licencia ambiental de la red eléctrica de servidumbre del megaproyecto Puerto Antioquia, ubicada en Turbo, Urabá antioqueño.

Este documento, según Tamayo, fue presentado por miembros del equipo político de Bedoya con la exigencia de que lo firmara. El funcionario se negó, asegurando que no existían razones técnicas ni jurídicas para frenar la obra, lo que desató una serie de presiones para removerlo del cargo y facilitar que otro funcionario firmara el acto administrativo.

El trasfondo político: una denuncia con nombre propio

En entrevista con Caracol Radio, Jorge David Tamayo aseguró que desde hace semanas enfrenta presiones directas, luego de haber levantado una medida cautelar que impedía la instalación de dos de las 15 torres eléctricas necesarias para conectar energéticamente a Puerto Antioquia.

“He actuado en derecho, basado en conceptos técnicos. Me advirtieron que si no volvía a imponer la medida, habría consecuencias”, dijo Tamayo.

También afirmó que miembros del equipo político del exsenador Bedoya lo llamaron directamente para exigirle que reinstalara la suspensión. Al negarse, asegura que inició una operación política para removerlo del cargo.

En la misma entrevista reveló que le presentaron un documento para firmar —la resolución hoy conocida— y que al negarse, declaró insubsistentes a dos subdirectores de CorpoUrabá que habrían participado en esa reunión y no lo respaldaron.

Un consejo directivo sin quórum y protestas internas

El pasado martes 15 de abril se convocó un consejo directivo extraordinario con un único punto: la salida de Tamayo. El intento fracasó por falta de quórum: de los diez integrantes, solo asistieron tres representantes del Gobierno nacional. Se ausentaron los delegados de la agroindustria, las comunidades, los alcaldes y la Gobernación de Antioquia.

Este martes, trabajadores de CorpoUrabá realizaron una protesta en respaldo a Tamayo, rechazando lo que califican como un intento de politización de la entidad ambiental.

Aunque se esperaba una nueva sesión del consejo directivo para definir la situación, esta fue aplazada. La ministra de Ambiente aseguró que la postergación se debía a su participación en un debate de control político en el Congreso.

¿Un pacto político detrás del caso?

La situación ha cobrado mayor relevancia tras versiones que indican que habría existido un acuerdo político entre el Gobierno nacional y el exsenador Julián Bedoya, con el fin de facilitar la designación de un nuevo director de CorpoUrabá a cambio del voto de la representante María Eugenia Lopera —cercana a Bedoya— a favor de la reforma a la salud, como finalmente ocurrió.

La tensión aumenta si se tiene en cuenta que el presidente Gustavo Petro ha sido crítico del proyecto portuario. En su visita a Turbo, el 22 de marzo, cuestionó que obras como Puerto Antioquia no beneficien directamente a las comunidades locales:

“El puerto en Urabá, ¿a quién le sirve? (...) No puede pasar en el Urabá lo que pasa en Buenaventura. Tiene que haber participación de la comunidad”, dijo el mandatario.