Director de CorpoUrabá denuncia plan para parar Puerto Antioquia entre el gobierno y Julián Bedoya

Turbo, Antioquia

El director encargado de CorpoUrabá, Jorge David Tamayo, denunció presuntas presiones políticas por parte del Gobierno nacional que buscarían removerlo del cargo para favorecer al exsenador Julián Bedoya. La supuesta finalidad sería suspender una de las licencias claves del megaproyecto Puerto Antioquia, actualmente en construcción.

El intento de remoción y la advertencia de Tamayo

Según Tamayo, el pasado martes 15 de abril se llevó a cabo una sesión del consejo directivo de CorpoUrabá con un único punto en el orden del día: su salida. El objetivo, según afirmó en entrevista con Caracol Radio, sería instalar en su lugar a una persona cercana al exsenador Bedoya, con la instrucción de revocar la licencia de la línea eléctrica que alimentará al futuro puerto.

“La ministra convocó un consejo directivo solo con el fin de remover al director. Nos toma de sorpresa el tema”, denunció Tamayo.

Asegura que esta decisión responde a represalias tras su determinación, hace dos meses, de levantar una medida cautelar que mantenía frenada la instalación de dos de las 15 torres eléctricas necesarias para conectar energéticamente a Puerto Antioquia.

“Lo hice en derecho, basado en conceptos técnicos, sin saber que esto me traería consecuencias políticas. Incluso, me llamaron del equipo político de Bedoya para decirme que debía volver a imponer la medida”, explicó.

Al negarse, Tamayo afirma que inició una operación política para removerlo y bloquear nuevamente el proceso de electrificación del puerto.

“sí me dijeron la medida y que devolverla. Puerto Antioquia tiene que ser cerrado nuevamente. Yo ahí donde me puse y dije no, hicieron un documento para que yo lo firmara y yo dije yo no firmo ese documento. A raíz de eso, yo tomo una decisión de declarar insubsistente a los dos subdirectores que estaban allí en esa reunión y que no me apoyaron en esa decisión”, señaló.

No hubo quórum, pero habría un nuevo intento

El intento de remoción no se concretó. De los 10 integrantes del consejo directivo, solo asistieron los tres representantes del Gobierno nacional. Se ausentaron los delegados de la agroindustria, las comunidades, los alcaldes locales y la Gobernación de Antioquia, por lo que no hubo quórum para tomar decisiones.

Sin embargo, fuentes cercanas a la entidad aseguraron que un segundo intento se estaría preparando entre el martes y miércoles posteriores a Semana Santa.

¿Un pacto político entre el Gobierno y Bedoya?

La denuncia va más allá de una movida institucional. Según versiones recogidas en la región, habría existido un acuerdo entre el presidente Gustavo Petro y Julián Bedoya. El supuesto pacto consistiría en que el Gobierno permitiría a Bedoya designar un nuevo director de CorpoUrabá, a cambio del voto de la representante a la Cámara María Eugenia Lopera —cercana al exsenador— a favor de la reforma a la salud, como finalmente ocurrió.

Esta situación ha revivido las declaraciones del presidente Petro en Turbo, el pasado 22 de marzo, cuando criticó abiertamente el proyecto portuario:

“El puerto en Urabá, ¿a quién le sirve el puerto? Vamos a repetir el caso de Buenaventura porque ¿qué pasa en Buenaventura? Pues hay un puerto grande, usa el territorio en la bahía, llegan enormes barcos, es el principal puerto de Colombia, pero hay un muro que separa el puerto de la ciudad de Buenaventura y no se ve ni la plata. Los pobladores solo ven pasar tractomula para aquí, tractomula para allá, (0:29) y la riqueza llega hasta Bogotá. Y usted ve el municipio sin agua, ve el municipio sin estadio, como lo acabo de decir, ve la educación maltrecha, y eso no puede pasar en el Urabá, ¡ojo! No puede pasar en el Urabá.”, dijo entonces el mandatario, señalando que Puerto Antioquia solo debería continuar cuando se tenga definida una participación de la comunidad.

Contexto: la importancia estratégica del Puerto

Puerto Antioquia es uno de los proyectos logísticos más ambiciosos del país. Su construcción avanza en el Golfo de Urabá, y su operación podría transformar radicalmente el acceso del país al comercio marítimo por el Caribe. La infraestructura energética —incluida la línea de alta tensión en disputa— es clave para que el puerto pueda funcionar.