Leonel Álvarez y una fuerte declaración contra dirigentes del fútbol colombiano

Este jueves 10 de abril Atlético Bucaramanga, al mando de Leonel Álvarez, ganó ante Racing de Avellaneda, por la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores. Con ese triunfo se ubicaron líderes y en dos partidos suman 4 puntos.

Luciano Pons y Fabián Zambueza los encargados de darle los 3 puntos a los Leopardos, con sus anotaciones. Recordemos, que esta es la segunda vez que el equipo santandereano participa en la Copa Libertadores, en su primera vez se enfrentó a América de Cali, Barcelona de Ecuador y Deportivo Quito. En aquella ocasión sumó 7 puntos y en condición de visita no anotó ningún gol.

Posterior al juego de este jueves 10 de abril, el técnico Leonel habló en rueda de prensa y envió en mensaje claro y contundente a los encargados del fútbol colombiano, donde aseguró que no le ayudan a los clubes.

Sobre los dirigentes del FPC

“(El poco tiempo) Afecta porque estamos jugando muy seguido y en Colombia no nos ayudan, jugamos hoy y no alcanzamos a recuperarnos, concentrar el sábado. Ese es el fútbol colombiano, que no le ayuda a los equipos que están en Copa Libertadores. Es triste porque se podía haber corrido el partido, pero no nos ayudaron”

“Cuando entienden bien el mensaje y es preciso el mensaje, uno prefiere jugar y no entrenar. Vamos por buen camino, muy contentos por lo que se hizo esta noche porque se le ganó a un gran equipo y es un plus para la credibilidad de este proceso”.

Sobre su participación en la Copa

“Nosotros no estamos de paso ni somos ‘La Cenicienta’, es un equipo que compite y tiene trabajo. Ellos han entendido bien el mensaje, un equipo con talla, muy físico y de ahí no nos bajamos. Hay que competir cada pelota, pero generando mucho fútbol, y tenemos los jugadores para hacerlo, como se hizo hoy”.