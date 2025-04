Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: así quedó tras la victoria de Equidad ante América

La Liga Colombiana no se detiene y la fecha 15 tuvo inicio este sábado 19 de abril con el partido entre Equidad vs. América de Cali en El Campín, la jornada finalizará cuando se enfrenten Millonarios y Pereira, pero aun el juego no tiene fecha, pues fue aplazado por la Dimayor.

El juego entre Aseguradores y Escarlatas fue muy parejo, ambos tuvieron opciones claras para abrir el marcador y ponerse en ventaja. La vía para crear peligro fue desde la pelota parada, tanto Equidad como América puso en riesgo al otro con cobros desde el tiro de esquina.

Sin embargo, ante tantas opciones creadas por los locales, llegó la anotación. Fabián Chaverra ganó por la banda izquierda a Jean Pestaña, lo gambeteó hasta llegar a línea de fondo, donde puso un pase de la vida al centro del área, donde el jugador Samir Mayo, solo tuvo que empujar la esférica al fondo de la red y así poner el 1-0.

Finalmente y nuevamente, Samir Mayo puso el 2-0 y registro doblete para darle los 3 puntos a la Equidad. América sigue sin ganar y cede puntos ante una clasificación a los 8 que no será nada fácil.

