La vez que el Papa Francisco fue echado de un vestuario de fútbol, por el ‘Coco’ Basile

Este lunes 21 de abril se conoció la muerte de Jorge Mario Bergoglio, más conocido como el Papa Francisco. El argentino era un apasionado por el fútbol y sobre todo por su equipo, San Lorenzo, club con el cual en vida tuvo varias anécdotas, una de ellas se dio en 1998.

Recordemos, que desde muy joven, el Papa Francisco fue hincha del Ciclón, en su momento esto expreso: “Para mí San Lorenzo era el equipo de la familia. Mi papá jugaba en el equipo de básquet. De chicos también mamá venía con nosotros al Gasómetro. Me acuerdo el equipo del 46, un equipo brillante era San Lorenzo”.

Anécdota del Papa en el vestuario de San Lorenzo

Ahora, tras su fallecimiento, se recuerda de gran manera un hecho del Papa Francisco junto a ‘el Coco’ Basile y Fernando Miele, presidente de San Lorenzo entre 1986 y 2001. Basile llegó al club para ayudar a enderezar el camino del equipo, tras malos resultados.

Sobre 1998, exactamente el 13 de marzo de ese año, cuando iba a debutar ‘el Coco’ Basile como técnico del equipo, Néstor Gorosito, quien era el capitán de San Lorenzo, se encontraba dando la arenga previo al compromiso. Posterior a eso, Miele se acerca a Basile y le comenta que afuera del vestuario se encontraba un cura, el cual, siempre previo a los encuentros, saludaba a los jugadores y en esa ocasión deseaba hacerlo.

“<Es un cura que viene siempre a saludar a los jugadores antes del partido>, me dice Miele. No quería a nadie que me desconcentrara a los jugadores. Le dije a Miele que echara al cura. Si no le ganaban a nadie, para qué iba a entrar de nuevo el cura”, narró Alfio Basile.

La anécdota la termina diciendo: “En abril del año pasado (2013) me encuentro con Miele en un restaurante. Me dice <viste quién es el Papa>. Le dije que sí, cómo no lo iba a conocer si salió en todos lados. Y me cuenta: <ese era Bergoglio, el que vos echaste del vestuario de San Lorenzo>”.