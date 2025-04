“Cúcuta cuenta con las vacunas suficientes de fiebre amarilla”: Secretaria de Salud

Cúcuta

A pesar que en Cúcuta aún no se registran casos de contagio por fiebre amarilla, la secretaria de salud en la ciudad adelanta acciones para evitar posibles en esta zona de frontera.

Juan Fernando Pacheco, epidemiólogo de la secretaria de salud en Cúcuta, indicó que la ciudad está preparada para blindar a sus habitantes frente a esta enfermedad y evitar que la propagación de la enfermedad llegué a esta región.

“Sí tenemos suficiente dosis, el problema no es la colocación de la vacuna, sino el tiempo prudente que las personas deben tener, no dejar su aplicación para última hora” dijo Pacheco.

Más información Autoridades piden a grupos armados cesar los ataques con drones contra la población civil

Indicó que “las vacunas requieren un tiempo de aproximadamente diez días para iniciar su efectividad. Si las personas van a viajar, y por ejemplo, se aplican la vacuna en el momento en que salen de viaje y van a una zona donde hay circulación viral, pues no van a estar protegidos. Y si se deja para acceder a esa vacunación, cuando ya se identifiquen esos casos acá, en el municipio, que ojalá no suceda, no va a tener la protección necesaria”.

Resaltó que en la actualidad, en todas las IPS hay dosis para vacunar a los cucuteños.