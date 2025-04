Colombia Sub-20 tendría otra baja sensible para preparar el Mundial

La Selección Colombia Sub-20, fue uno de los mejores combinados durante el Sudamericano de la categoría y aunque no se logró ganar, se ocupó el tercer lugar del torneo. Además, el equipo dejó buenas sensaciones ante los grandes equipos, pues le ganó a Brasil 1-0 y supo ser el líder de grupo en la primera fase.

Ahora, el técnico de la Tricolor Sub-20 realizó el pasado 16 abril la convocatoria de los jugadores que harán parte del Microciclo de trabajo, dicho llamado se hace para continuar con la preparación de la Selección Colombia, de cara a la Copa Mundial de la FIFA Chile 2025.

Recordemos, que la concentración se llevará a cabo en la Sede Deportiva de la FCF en Barranquilla del 22 de abril al 2 de mayo y el entrenador César Torres es quien estará al mando.

¿De quién se trata?

Bueno, el jugador que sería baja y no estaría presente en el microciclo, es Alexei Rojas, guardameta que hace parte del Arsenal. El club inglés le comunicó a la Federación Colombiana de Fútbol que necesita a todos sus jugadores del primer equipo disponibles, a pesar de que el colombiano no sume minutos, debe estar presente y por ende no podrá estar con la Selección.

Recordemos que los Gunners jugarán las semifinales de Champions League, su rival será el PSG. Además, los dirigidos por Mikel Arteta también se encuentran peleando la Premier League ante el Liverpool.

Neiser Villareal, la primera baja del combinado nacional

Posterior a la convocatoria de César Torres, sorprendió la ausencia del goleador del reciente Sudamericano Sub-20. Sin embargo, en este caso fue la Federación Colombiana, quien entendió que ante la gran cantidad de minutos que el jugador está sumando con Millonarios, lo mejor para él era no llamarlo.

Esto comentó David González en la última rueda de prensa postpartido ante América de Cali: “En realidad no es que se haya hecho una petición formal, sino que, la situación del equipo hizo conscientes a todos, empezando por nosotros y el profesor César y toda la gente que está al rededor. Santiago recién pudo regresar, todos sabemos lo que ha pasado con Leo y con Radamel. Para nosotros es un gusto poderlo tener, poderlo tener por más partidos, sabemos que en algún punto tendrá que estar en su Selección y lo entendemos”.