Cartagena: la ciudad donde el papa Francisco recibió una “puñada”

El 10 de septiembre de 2017 quedará en la historia como el día en que un papa recorrió las calles del populoso barrio San Francisco, en el nororiente de Cartagena.

La anfitriona de esa ilustre visita fue Lorenza Pérez, una adulta mayor reconocida en la comunidad por su trabajo social con niños, quien, a sus 84 años, recuerda con lágrimas las palabras que el sumo pontífice le dijo en la propia sala de su humilde vivienda, aún con el dolor producto de un golpe mientras iba a bordo del papamóvil. “Lorenza usted es una mujer que vale mucho, yo he hecho muy poco para recibir tanto”, fue el mensaje de Francisco esa mañana septembrina.

Lejos de pretender algún reconocimiento, esta matrona de trato amable y lento caminar, guarda como un tesoro esa prenda de algodón con la secó el sudor del jerarca, y recuerda con nostalgia los instantes en que fue su enfermera. “En el momento en que llegó no había agua oxigenada en el maletín del papa, me tocó mandar a la droguería a buscar, me la enviaron, curamos al papa y bueno aquí la tengo, esa toalla me queda de recuerdo todo el tiempo. Cuando yo fallezca se irá para San Pedro Claver”, dijo Lorenza.

Hoy Cartagena no escapa al sentimiento mundial por la partida de Francisco; el amante del fútbol, y quien le dio a la iglesia católica un nuevo aire. Desde La Heroica, elevan oraciones por su partida, donde le recuerdan con cariño por tener la fortuna de haberlo recibido.