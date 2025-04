¿Por qué se cayó una figura religiosa durante procesión en Piedecuesta? Esto fue lo que sucedió

Bucaramanga

La Alcaldía de Piedecuesta, en conjunto con la Hermandad Jesús Nazareno y la Cofradía “Jesús en el Huerto de los Olivos”, emitió un comunicado oficial aclarando el incidente ocurrido durante la tradicional procesión del Santo Sepulcro el pasado Viernes Santo.

Según el informe, el hecho se produjo cuando una de las horquetas que sostiene el paso se deslizó sobre una tapa de alcantarillado que estaba mojada por la lluvia.

Este incidente, aunque sorprendió a quienes llevaban sobre sus hombros la figura religiosa y generó preocupación en la comunidad presente, fue atendido por parte de los mismos integrantes de la hermandad, quienes evitaron consecuencias mayores y garantizaron la seguridad de las personas y la imagen sagrada.

“La pata se resbaló al estar ubicada en la tapa de la alcantarilla y fue imposible detener el resbalón. Esto es un caso que a nosotros como nazarenos se nos presenta de manera habitual”, dijo Wilson Rueda, Presidente Hermandad Jesús Nazareno.

Héctor Javier Cortés, nazareno que resultó afectado por el percance, sufrió una leve lesión en el pie y actualmente se recupera satisfactoriamente. En sus declaraciones, destacó el compromiso y el temple de sus compañeros, quienes actuaron con valentía para preservar la integridad del paso procesional.

“Me encuentro bien y yo fui el único afectado, solamente tuve una pequeña fisura en el pie, en un dedo, pero nada más que lamentar. Me siento muy orgulloso de mis hermanos que terminaron la procesión y al mismo tiempo me siento orgullo del trabajo que hice, porque la imagen no se movió para nada”, comentó Cortés.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para no compartir versiones equivocadas sobre los hechos, dicen que el incidente no fue de mayor trascendencia.

“Debido a que ese día tuvimos lloviznas el pavimento estaba mojado, razón por la que los nazarenos sufrieron un resbalón pero no fue a mayores. La persona afectada fue atendida por la defensa civil oportunamente, pero no fue de mayor trascendencia. La figura tampoco sufrió ningún daño de consideración”, aseguró Fernando García Secretario de Seguridad de Piedecuesta.

Desde la Alcaldía de Piedecuesta recalcaron que este año, Piedecuesta vivió una de las celebraciones de Semana Santa más sentidas, organizadas y participativas de los últimos tiempos y agradecieron a la comunidad, así como a los visitantes, la participación y acogida de cada uno de los eventos religiosos y culturales que se desarrollaron.

Video del momento del accidente: