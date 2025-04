“Que se vacunen”: Enfermo por Fiebre Amarilla en el Tolima

Tolima

El Tolima sigue siendo el departamento más afectado porel brote de Fiebre Amarilla con más de medio centenar de casos confirmados y más de 20 personas fallecidas entre 2024 y 2025.

En las últimos dias se confirmó el primer caso de fiebre amarilla en el municipio de Palocabildo, en el departamento del Tolima. Jeison Ramos, un joven residente de la zona rural, fue diagnosticado oficialmente con esta enfermedad, lo que ha generado preocupación entre los habitantes y las autoridades de salud.

“Yo empecé con fiebre muy alta, dolores en todo el cuerpo y vómito. Al principio pensé que era una gripa fuerte, pero los síntomas no bajaban, y me empecé a poner amarillo”, relató Jeison en un video donde da testimonio de su situación y hace un llamado a la comunidad.

Tras ser evaluado en el centro de salud local, Ramos fue remitido de urgencia al Hospital Federico Lleras Acosta en la ciudad de Ibagué, donde se confirmó el diagnóstico y recibió atención médica especializada. “Gracias a Dios me atendieron rápido y me hicieron los exámenes. A los días me confirmaron que era fiebre amarilla”, señaló.

Ramos permanece en el área especial destinada en el centro asistencial y cubierto por un toldillo además cumpliendo con todo el protocolo establecido para el tratamiento de este tipo de enfermedad

Las autoridades sanitarias del Tolima activaron de inmediato los protocolos de contención, incluyendo jornadas de vacunación masiva, fumigación y campañas de concientización en barrios y veredas del municipio.

“Le digo a todos que no se confíen. Usen repelente, limpien los patios y, si no están vacunados, que se vacunen. Esto no es un juego”, agregó Jeison, quien continúa en proceso de recuperación bajo estrictgo seguimiento médico.

Este caso se convierte en un llamado urgente a la prevención, especialmente en zonas rurales donde la presencia del mosquito Aedes aegypti es más frecuente. La Secretaría de Salud del Tolima reiteró que se encuentra haciendo seguimiento epidemiológico y monitoreando posibles nuevos casos en la región