Urbaser Tunja responde a protestas de veedores ambientales

La gerente de Urbaser Tunja, Sandra Meneses, aclaró que no es competencia de la empresa restringir el ingreso de residuos de otros municipios

Tunja

En respuesta a las manifestaciones lideradas por veedores ambientales que bloquearon este miércoles el ingreso al relleno sanitario de Pirgua, ubicado en la vereda Pirgua, la empresa Urbaser Tunja emitió un pronunciamiento oficial en el que rechaza las acusaciones hechas por los manifestantes y aclara su posición frente a los temas denunciados en medios de comunicación.

Sandra Meneses, gerente de Urbaser Tunja, fue enfática en señalar que muchas de las afirmaciones divulgadas por los voceros de la protesta carecen de sustento técnico y jurídico, y desinforman a la ciudadanía.

“No es competencia de Urbaser Tunja impedir el ingreso de residuos provenientes de otros municipios. Quien regula esa operación son las autoridades ambientales, y como operador, nos limitamos a cumplir lo que la normativa establece”, afirmó Meneses.

Según explicó, el relleno sanitario de Tunja es el único de la región que cumple con las condiciones técnicas y ambientales exigidas por ley, por lo cual presta el servicio de disposición final a varios municipios. Urbaser, sostuvo la gerente, informa mensualmente a las autoridades qué municipios disponen residuos en el sitio y en qué cantidades.

“Exigirnos cerrar el paso a otros municipios sería pedirnos que cometamos una ilegalidad. No está dentro de nuestras facultades”, reiteró.

Tienda ecológica

Otro de los puntos abordados por la gerente Meneses tiene que ver con las críticas dirigidas a la tienda ecológica que Urbaser opera en la ciudad, la cual, según los manifestantes, estaría compitiendo de manera desleal con los recicladores.

“Esta tienda no es una empresa de servicio público, no tiene acceso a la tarifa del servicio público de aprovechamiento, ni realiza rutas de recolección selectiva en los barrios. Su objetivo es comercializar el material aprovechable que la comunidad decida llevar voluntariamente. No reemplazamos ni interferimos con el trabajo de los recicladores organizados”, explicó Meneses.

Afirmó que la tienda ecológica fue creada como una estrategia de educación ambiental y de promoción de la economía circular, no como un actor dentro del esquema oficial de aprovechamiento.

Finalizó el bloqueo que estaba realizando la comunidad de Pirgua impidiendo el ingreso de más de 20 camiones de basura.



Tarifas diferenciadas entre zona urbana y rural

En relación con la supuesta igualdad en el cobro del servicio de aseo entre zona urbana y rural, otro de los reclamos expresados por los manifestantes, Urbaser desmintió dicha afirmación presentando cifras concretas.

“La tarifa rural es sensiblemente menor que la urbana. Por ejemplo, en estrato 1, la tarifa urbana es de $13.082, mientras que en la zona rural es de $6.293. Es decir, menos de la mitad. Esta misma relación se mantiene en los estratos 2 y 3″, señaló la gerente.

De acuerdo con Urbaser, estas tarifas están debidamente diferenciadas y se encuentran reflejadas en las facturas que recibe la comunidad.

Ajuste tarifario por resolución de la Superintendencia

Meneses también se refirió al aumento que algunos usuarios han notado recientemente en sus recibos. Explicó que se trata de un ajuste ordenado por la Superintendencia de Servicios Públicos, relacionado con el reconocimiento de toneladas de material aprovechable reportadas por la empresa Reciplanet durante 2023 y 2024.

“Recibimos una resolución que obliga a incluir en la tarifa el costo de 1.158 toneladas que esta empresa tenía aplazadas. Urbaser no tiene responsabilidad sobre ese reporte. Nuestro papel es solo el de facturar lo que la Superintendencia nos indica y trasladar los recursos a las empresas de aprovechamiento”, aclaró.

Indicó que Urbaser no tiene funciones de vigilancia ni control sobre los reportes de toneladas, y que esta tarea corresponde a la Superintendencia y a las administraciones municipales.

Libre competencia en Tunja

Finalmente, la gerente Sandra Meneses rechazó la afirmación de que en Tunja no hay libre competencia en la prestación del servicio público de aseo.

“Tunja, como casi todas las ciudades del país, tiene un esquema abierto a la libre competencia. Cualquier empresa o asociación que cumpla con los requisitos puede prestar el servicio. La única ciudad que actualmente no tiene libre competencia por contrato de concesión es Bogotá”, puntualizó.

La gerente reiteró el compromiso de la empresa con la legalidad, el medio ambiente y la comunidad, e hizo un llamado a los ciudadanos y veedores a acudir a las vías institucionales para resolver cualquier inconformidad.

“Estamos siempre abiertos al diálogo. Lo que no puede permitirse es la desinformación ni las vías de hecho que afectan la operación de un servicio público esencial como el aseo y la disposición final de residuos”, concluyó.