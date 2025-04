Últimos días para pagar impuesto predial con descuento del 10% en Bogotá: Así lo puede descargar

El próximo viernes, 25 de abril, se acabará oficialmente el plazo para que los bogotanos aprovechen el 10 % de descuento que ofrece el Distrito para pagar el impuesto predial en Bogotá. De acuerdo con la entidad, este año se emitieron 2.795.035 facturas y solo 22.301 predios no cuentan con este documento para cumplir con su obligación.

Cabe recordar que este impuesto, que es una obligación legal en Bogotá, solo lo deben pagar las siguientes personas:

El propietario de un predio, ya sea una persona natural o jurídica. Esta persona debe tener la documentación del sitio. El poseedor, que es quien, aunque no tenga la documentación, tiene el control físico del predio y lo usa como si fuese su dueño. El usufructuario que es la persona que tiene derecho de usar y disfrutar de un predio, con la autorización del propietario. En este caso, tanto el propietario como el usufructuario deben demostrar su relación a través del certificado de libertad. Los fideicomitentes y sus beneficiarios, los cuales son quienes tienen un predio dentro de un patrimonio autónomo, es decir, de un conjunto de bienes administrados por una entidad para su beneficio. Los tenedores que son las personas que tienen permiso para usar un inmueble público, como edificios o terrenos, solo por un tiempo determinado. Finalmente, también lo debe pagar la entidad financiera que hace leasing.

¿Cuáles son las opciones que tienen los bogotanos para pagar el impuesto?

Con el fin de incentivar el pago de las obligaciones tributarias, la Secretaría de Hacienda ha dispuesto varias opciones de pago para este impuesto predial. Según la entidad, las opciones que tienen los bogotanos son:

Pagarlo con descuento del 10 %: solo aplicaría para las personas que cancelen el valor antes del viernes, 25 de abril.

solo aplicaría para las personas que cancelen el valor antes del viernes, 25 de abril. Pagarlo en cuotas a través del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) que permite dividir el cobro en 4 cuotas sin intereses . Para acogerse a este sistema, los contribuyentes tendrán plazo de presentar su declaración del impuesto antes del 9 de mayo de 2025. La primera cuota se debe pagar el 6 de junio, la segunda el 8 de agosto, la tercera el 3 de octubre y la cuarta el 5 de diciembre.

. Para acogerse a este sistema, los contribuyentes tendrán plazo de presentar su declaración del impuesto La primera cuota se debe pagar el 6 de junio, la segunda el 8 de agosto, la tercera el 3 de octubre y la cuarta el 5 de diciembre. Finalmente, la otra opción es pagarlo de contado. La fecha límite para pagarlo sin sanción o mora es el viernes 11 de julio.

¿Cómo descargar el impuesto predial?

Para descargar la factura, la Secretaría explica que se debe ingresar al botón ‘Pagos Bogotá’, hacer clic en la opción ‘Pagos en línea predial 2025’ y allí descargar la factura. Con este documento, podrá pagar el impuesto, ya sea de forma presencial, en las entidades financieras autorizadas, o en línea. Recuerde que si el predio tiene varios copropietarios, se recomienda realizar la consulta con el número de documento de cada uno.

En caso de que la página no le permita descargar su factura, la entidad explica que lo más seguro es que: su predio sea nuevo, no tenga CHIP y por eso no tenga factura, porque el predio tiene una exención parcial, presenta mejoras o tiene información incompleta o porque el predio fue adquirido mediante la modalidad de leasing, fideicomiso o administración de patrimonio autónomo.

En cualquiera de los anteriores casos, la Secretaría recomienda comunicarse a través de los canales digitales o a dirigirse al punto de atención presencial para resolver las dudas y poder hacer el correspondiente pago del impuesto.

Si quiere ir hasta a un punto de atención, recuerde que hay dos de atención especializada que quedan ubicados en la carrera 19 N.° 114 - 65, local 3, y en la carrera 71 D N.° 6 - 94 Sur, en el Centro Comercial Plaza de las Américas, en los locales 1132 y 1134. La atención es de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y los sábados, de 8:00 a. m. a 12:30 del mediodía.