Sebastián Oliveros, técnico de Fortaleza, reveló si pudo salir del equipo, tras malos resultados

Este jueves 17 de abril, Fortaleza volvió al triunfo tras ganar 1-0 contra Llaneros en el Estadio Metropolitano de Techo. Kelvin Flórez fue el encargado de anotar el tanto sobre los 81 minutos. Los Amix, no ganaban desde el fecha 5 ante Águilas Doradas.

El experimentado técnico, Sebastián Oliveros, estuvo en el Vbar de Caracol Deportes, donde expresó a que se debía el bajo rendimiento de Fortaleza, con relación al equipo visto durante el 2024. Además, también contó si había estado cerca de salir del club tras los malos resultados y finalmente dio a conocer cuál es el objetivo que tiene en esta recta final del semestre.

¿Se han tenido bastante dificultades?

“Sí, ha sido un torneo duro, sabíamos como club que sería difícil porque era una transición. Veníamos con un grupo desde el ascenso, que habíamos podido mantener la categoría en primera división, pero ante la salida de tantos jugadores debíamos reconstruir y volver a armar. Afortunadamente pudimos volver a sumar y ganar”.

¿El bajón se debe a la salida de jugadores?

“Para nadie es un secreto que cuando se tiene una idea y tienes 13 bajas y 7 son de la titular, es algo que cuesta, cuesta volver armar y establecer. No es fácil, al final sabemos que era algo que podía pasar, ha sido duro”.

¿Encontró al equipo tras la victoria ante Llaneros?

“Si, creemos que encontramos una estructura base para seguir jugando. Todo el equipo ha tenido participación durante el semestre, y en esa búsqueda de encontrar el mejor 11, hemos recibido respuestas. Queremos continuar en la senda de triunfos”.

¿Temió que su cargo corriera riesgo por los resultados?

“Uno siempre debe estar dispuesto a todo y desde que asumí el cargo de entrenador, debo tener siempre la maleta detrás del asiento. Porque en el fútbol las cosas en cualquier momento no funcionan y uno como técnico es la pieza. Sin embargo, pero desde el club tienen claro que este es un semestre de transición, pero eso no quiere decir que uno no tiene que dar resultado y adaptarse a lo que este sucediendo. Lo único que puedo decir es que sigo fuerte, trabajando duro y aunque no haya sido fácil, hemos tenido un proceso muy bueno”.

¿Cuál es su objetivo en esta recta final?

“Nuestra meta siempre ha sido mantenernos durante tres años en la máxima categoría. El club sabe que estar en primera división y lo que eso con lleva económicamente va aportar para mejorar en distintos aspectos y permitirse alcanzar los objetivos. Sumar la mayor cantidad de puntos y aspirar a la clasificación de los 8″.