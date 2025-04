Cartagena vivió Viacrucis en el Centro Histórico: así fue el recorrido

Cartagena

Cartagena se unió en oración durante la celebración del Santo Viacrucis, una manifestación de fe que recordó con profundo recogimiento los 14 momentos de la pasión, muerte y sepultura de Jesucristo. Una jornada de fe, recogimiento y espiritualidad en el corazón del Centro Histórico.

El recorrido espiritual, presidido por monseñor Francisco Javier Múnera, arzobispo de Cartagena, dio inicio en la parroquia de Santo Toribio a las 7:30 a.m., acompañado por sacerdotes de los templos del Centro Histórico y una multitud de fieles que participaron con devoción.

“Como cada Viernes Santo, mantenemos la tradición del Viacrucis en la mañana y la celebración de la Pasión y Muerte de Jesús en la tarde. Conmemoramos su entrega en la cruz y nos preparamos para celebrar su resurrección en la Vigilia Pascual, recordando que Cristo murió por nuestra salvación”, dijo Jhon Mahony, parroco Iglesia Santo Toribio.

“Qué alegría ver las calles del Centro Histórico llenas de fieles y turistas movidos por la fe y la agenda de turismo religioso de la Semana Santa. Este viacrucis es una expresión del orgullo de la ciudad por su patrimonio religioso. Este viacrucis es tradición, es fe y es amor por Cartagena”, expresó Liliana Rodríguez, presidente ejecutiva de Corpoturismo.

El Viacrucis avanzó por las calles del Centro Histórico, desde la parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo, finalizando en la Plaza Fernández de Madrid. Durante el recorrido, los feligreses oraron en cada una de las estaciones del Viacrucis: desde la sentencia de muerte hasta la sepultura de Jesús. Fue un momento de conexión espiritual que revivió el mensaje de amor, entrega y esperanza de Cristo.

“Vivir esta experiencia en el corazón del Centro Histórico, con su valor espiritual y cultural, ha sido realmente conmovedor. Además, me parece muy importante todo lo que ha impulsado la Alcaldía de Cartagena durante esta Semana Santa para fortalecer el turismo religioso.”, comentó Marcela Restrepo, feligrés en el Viacrucis.

“Cada año vivo con mucha fe estas celebraciones, pero este año en particular he sentido una devoción muy profunda. Ayer tuve la oportunidad de visitar las siete iglesias, y hoy participé en el Viacrucis, todo lo que ha pasado en Cartagena esta Semana Santa se ha sentido muy especial. El encuentro de Jesús Nazareno con su madre María me conmovió profundamente”, manifestó Patricia Caparroso, feligrés en el Viacrucis.

La celebración del Santo Viacrucis en el Centro Histórico reafirma el compromiso de Cartagena con la preservación de sus tradiciones religiosas y culturales, fortaleciendo la fe de sus habitantes y enriqueciendo la oferta turística espiritual que cada año atrae a miles de visitantes.