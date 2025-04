Luis Palacios, jugador de Once Caldas y su experiencia jugando con Dayro Moreno

Luis Ángel Palacios, extremo de Once Caldas anotó este miercoles 16 de abril en el triunfo 3-0 frente a la Equidad. El jugador nacido en Bogotá fue el encargado de abrir el marcador a los 70 minutos de la parte complementaria. Se encuentra en el Blanco Blanco desde el 2023 y esta temporada lleva 13 partidos jugados entre Liga y Copa Sudamericana, en los que registra dos goles y una asistencia.

En dialogo con el Vbar de Caracol Radio, el futbolista habló sobre como arrancó su carrera futbolística, además, también mencionó quienes fueron los encargados de llevarlo al Once Caldas. Finalmente se refirió a la felicidad que siente por jugar y compartir con Dayro Moreno.

¿Cómo inició toda su carrera deportiva?

“Yo empecé en Equidad, haciendo pruebas en las inferiores, allí hice le proceso de formación, hasta llegar al equipo profesional. Con el equipo jugué año y medio, luego me prestaron un semestre a Tigre, volví y terminé mi última temporada. Antes de terminar contrato, me llegó la oportunidad de venir a Once Caldas”.

¿Hernán Darío Herrara y Pedro Sarmiento son quienes lo llevan a Once Caldas?

“Si, justamente en ese torneo cuando estaba jugando para Equidad, me enfrenté a Once Caldas, me fue muy bien, a ambos les gustó y les quedó gustando mis características y son quienes hacen posible mi llegada al equipo de Manizales”.

¿Siempre fue extremo?

“La verdad, durante mi proceso de formación y preparación, la mayor parte si fui extremo, en algunas ocasiones me colocaron también de 9, por ende esas fueron las dos posiciones en las que rote frecuentemente”.

Defina a Hernán Darío Herrera

“El jefe, lo podría definir así. Es la persona que nos guía, la persona al mando del barco del proceso de Once Caldas. Gracias a él y a cada uno del staff técnico hemos logrado varias cosas y nos aportan muchísimo”.

¿Qué se siente jugar con Dayro Moreno?

“Es una responsabilidad grande, es un sueño también, porque es una persona que nos apoya y nos ayuda a crecer con su gran experiencia. Anota goles de todo tipo, siento que es una persona a la que le hemos aprendido mucho y es una felicidad jugar al lado de él”.