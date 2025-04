“No había que perder”: Técnico del Once Caldas, se lamentó luego de la derrota ante Fluminense

Once Caldas de Manizales, se estrenó con derrota en su debut de Copa Sudamericana ante el Fluminense de Brasil. Los dirigidos por Hernán Darío Herrera, trató de sacudirse, pero no fue suficiente para aunque sea sacar un empate.

El cuadro brasileño ganaron gracias al solitario gol de Germán Cano en la primera parte del cotejo en una acción que inició el colombiano Jhon Arias y allí encontró al delantero argentino que la mandó a guardar de un testarazo que no tuvo objeción por parte del arquero James Aguirre.

Declaraciones de Hernán Darío Herrera

Tras el juego, el ‘Arriero’ Herrera lamentó la derrota del equipo colombiano en el primer juego del torneo internacional y recalcó que era un partido que no se podían permitir perder.

“No cambié parte del equipo de la competencia de la liga. Fluminense es un rival difícil, complicado, con muy buenos jugadores. Hay que valorar lo que hizo el Once hoy, enfrentó a un gran rival como lo fue Fluminense y no fue inferior a él. Se paró bien, tuvo opciones de gol. Se pierde un partido que no había que perder”, dijo el ‘timonel’ del Once Caldas.

Con lo anterior, los manizaleños deberán sumar de a tres para tener consideraciones serias de clasificarse a la siguiente ronda, ante Unión Española de Chile. Este partido será el próximo miércoles 9 de abril.

Los partidos por Liga Colombiana

Aparte de la Sudamericana, el cuadro ‘Albo’ se prepara para su partido ante el América de Cali, en un duelo de la fecha 12. Se espera que en este partido se usen nóminas mixtas para tener a los titulares a punto en el torneo internacional.

Los números del Once en la Liga