Familiares de internos en la cárcel Modelo piden respuesta al Inpec por falta de alimentos

Cúcuta

En esta semana santa desafortunadamente los internos de la cárcel Modelo viven su propio viacrucis como consecuencia de la falta de alimentación para la población carcelaria y que se ha reflejado en protestas en las {ultimas 48 horas.

Los familiares de los internos revelaron en Caracol Radio las situaciones que están padeciendo quienes se encuentran privados de la libertad debido a esta compleja situación en la que no se conoce un pronunciamiento del Inpec.

Una de las familiares dijo a Caracol Radio “esta situación tiene un buen tiempo, ya esta desesperados, entendemos que están pagando sus errores, pero nada justifica este maltrato y violación de derechos. Ya nos redujeron hasta el porta comida, cada vez es monos lo que les dan y allá adentro hay un negocio montado”.

Revelaron que al interior del penal se vende de todo “nos hemos encontrado con venta de hamburguesas a 120 mil pesos, lentejas a diez mil pesos, frijoles a diez mil, todo tiene precio, mientras tanta gente allá aguanta hambre, pero nadie dice nada ni hace nada”.

Indicaron que “pese a este lamentable panorama no hay una atención para las familias, no hay respuesta a la crisis alimenticia que están padeciendo y lo más grave las condiciones de salud de nuestros seres queridos en estas condiciones. Nadie dice nada ... y no hay autoridad que escuche u atienda estos reclamos”.

Desde hace varios meses se ha anunciado un proceso licitatorio para atender la alimentación de la población carcelaria en la cárcel Modelo de Cúcuta pero hasta el momento ni el Inpec ni la Uspec han dado respuesta a esta situación que se ha vuelto repetitiva.