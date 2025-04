Play/Pause Mostrar Opciones El Pulso del Fútbol, 17 de abril de 2025 48:33 Cerrar Descargar

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid hablaron sobre la eliminación del Real Madrid en la Liga de Campeones ante el Arsenal. Juan Felipe dijo: “Remontaremos dijeron los del Real Madrid y no lo lograron, en AS dicen, solo fue un sueño y en Marca, sin jugar a nada no hay milagros. Arsenal le ganó 5-1 la serie”. Sobre el tema César agregó: “Le ganó los dos partidos y uno no gana los dos partidos sin jugar a nada. Hoy la prensa española dice que Ancelotti dirigirá al Madrid hasta la final de la Copa del Rey”.

